Si torna subito in campo: Fabio Fognini sarà impegnato al secondo turno dell’Atp Montecarlo contro Thompson, tutte le curiosità dell’incontro

Subito in campo nuovamente. Così il tennista italiano, Fabio Fognini, scenderà in campo al Masters1000 di Montecarlo per il secondo turno. Il vincitore del torneo nel 2019 affronterà l’australiano Jordan Thompson, il numero 63 al mondo che ha superato al primo turno in tre set Benoit Paire. Sarà la seconda volta in carriera che saranno avversario: un anno fa i due si sono sfidati al secondo turno dell’Australian Open. In caso di vittoria Fognini approderebbe al terzo turno, dove andrebbe ad affrontare uno tra Filip Krajinovic e Juan Ignacio Londero, un confronto sulla carta molto alla portata per il tennista ligure.

Fognini contro Thompson, dove seguirla in tv e streaming

Una sfida importante da non perdere a partire dalle 11 di oggi, mercoledì 14 aprile 2021. Il confronto avrà luogo sul Campo dei Principi in diretta tv in esclusiva su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV. Un confronto importante con Fognini che dovrà superare lo scoglio Thompson per poi pensare al possibile terzo turno. Il tennista italiano vorrebbe regalare un’altra gioia dopo la vittoria nel 2019 e ci proverà con tutte le sue forze sul suo campo preferito.