Beautiful, le anticipazioni: grosso colpo di scena, occhio a Sally

La bella e spregiudicata Sally trama qualcosa di grosso a ‘Beautiful’. Lei è pronta a qualunque cosa pur di avere ciò che vuole.

Beautiful, si sa, non passa mai di moda. La celebre soap statunitense che narra le vicissitudini della famiglia Forrester e del suo impero nel mondo della moda è giunta alla sua 33/a stagione di messa in onda, dopo l’esordio nel 1987. A cosa assisteremo nelle prossime puntate?

Gli affezionatissimi di ‘Beautiful’ vedranno una Sally Spectra data precedentemente per spacciata. Ma – occhio allo spoiler – in realtà lei non sta morendo. Il nuovo no ricevuto da Wyatt la manda ai matti, al punto da escogitare un piano ai limite del verosimile.

Lei rivela a Katie di avere una brutta malattia, chiedendole di non rivelare la cosa a nessuno. Ma la minore delle Logan mette subito allo scoperto tutta la sua apprensione per lei. E proprio qui faceva leva Sally, ben consapevole che Katie non sarebbe riuscita a mantenere il segreto.

Nel frattempo anche Bill viene a sapere della sua ‘malattia’ ed intende informare a questo punto anche Wyatt del dramma che ha colpito la donna. Wyatt, saputa la terribile (finta) notizia, non sa che fare, ma consigliato da Flo, alla fine mostra dei toni più concilianti con la Spectra.

La quale persuade tutti del fatto di avere una aspettativa di vita di solamente un mese. Cosa che non impietosisce la Forrester Creations Ridge e Steffy, che la licenziano senza pensarci su.

Beautiful, il subdolo piano di Sally non si ferma davanti a niente

Katie prova a farli recedere da questa scelta però, sortendo l’effetto sperato, con Sally che salva il proprio posto di lavoro alla fine. Ma i sensi di colpa iniziano a rodere la fondamentale figura di Penny Escobar, dottoressa che aveva falsificato le cartelle cliniche della stessa Sally.

Il medico cerca di farle capire come sia giunto il momento di svelare questa menzogna, ma la Spectra tiene duro e promette alla sua complice che la farà assumere alla Forrester Creations. Questo è il punto debole di Penny, che si è laureata in medicina solamente per accontentare i suoi genitori.

In realtà il suo desiderio è sempre stato quello di lavorare nel settore della moda. Proprio Penny però consiglia a Sally di svelare che esiste una cura per la sua malattia, invano. Il piano va avanti senza ripensamenti. A questo punto Florence è la prima a cominciare a pensare che ci sia qualcosa che non va, scoprendo presto la verità dopo avere spiato nel computer di Sally. La quale arriva proprio in quel momento…