Stasera in tv, Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni del 14 aprile

Cosa accadrà in Daydreamer – Le ali del sogno. Prepariamoci ad un colpo di scena tanto atteso e che farà emozionare in tantissimi.

‘Daydreamer – Le ali del sogno‘, la fiction prodotta in Turchia, continua per l’appunto a fare sognare. La produzione televisiva con tra i suoi principali protagonisti Can Yaman appassiona in tanti anche in Italia.

Cosa vedremo nella puntata del 14 aprile 2021? Ve lo raccontiamo subito, per cui, se non volete spoiler, fermatevi pure qui. Permane la amnesia che ha colpito Can Divit, una cosa che porterà Sanem all’esasperazione.

Nonostante il nuovo acquisto della Fikri Harika ed averle provate tutte per riconquistare Can, lei si arrende per trasferirsi dai genitori e per lavorare nel negozio di alimentari a conduzione familiare. La dura realtà sembra prevalere sui sogni e sulle speranze della protagonista femminile di ‘Daydreamer – Le ali del sogno’.

Addirittura Sanem penserà anche di andarsene all’estero, per dimenticare il suo lungo penare e conoscere il mondo. Ma purtroppo la ragazza incapperà un incidente, che però le tornerà utile. Infatti lei farà finta di avere perso a sua volta la memoria.

Daydreamer – Le ali del sogno, cosa accadrà tra Sanem e Can

Ad ogni modo, la partenza avviene per davvero e Sanem è pronta a salite in aereo. Ma, colpo di scena, Can la raggiunge per impedirle di andare via e le dirà che la ama. Non ha recuperato la memoria ma si è comunque innamorato di nuovo di lei.

Ce n’è abbastanza per assistere ad un bel bacio ed al sorgere dell’amore sopito. E piano piano poi qualcosa Can comincia a ricordare. A cominciare da un brutto ricordo, rappresentato dalla brutta malattia di suo padre.

Su consiglio di Emre, il personaggio interpretato dall’attuale fidanzato di Diletta Leotta consulterà un medico per capirne di più sul proprio stato mentale e per cercare di mettere una volta per tutte ordine tra i suoi pensieri.