La fuggitiva: puntata 2 da urlo, cos’è successo e anticipazioni terza puntata

La seconda puntata della fiction La fuggitiva ci ha lasciato pieni di adrenalina: ecco cos’è successo e quando rivedere l’episodio

La nuova fiction di Rai 1, La fuggitiva, continua a regalare al suo pubblico emozioni forti. La seconda puntata, andata in onda ieri sera (12 aprile) ha tenuto tutti incollati allo schermo: la bravissima Vittoria Puccini, nei panni della protagonista Arianna, continua a cercare il colpevole della morte del marito. Al momento il mistero è ancora molto fitto, ma Arianna non si dà per vinta e continua le sue indagini da cardiopalma. Per chi volesse recuperare l’episodio, ci sono due modi: o guardarlo direttamente su Rai Play, dove è già disponibile, oppure aspettare la replica di domani, 14 aprile. La puntata verrà data nuovamente su Rai Premium alle 21.20, per cui la si potrà gustare comodamente dalla televisione.

La fuggitiva sta tenendo incollati al televisore

Nel secondo episodio de La fuggitiva, Arianna si affida poco alla volta a Marcello, l’unico giornalista che le dà credito sulla questione del marito e che vuole aiutarla. Sebbene i due non si conoscano molto, la loro collaborazione funziona e li porta a scoprire che in realtà il marito di Arianna le nascondeva qualcosa: affari strani e gente pericolosa. Dalla sorella di Bonzani scoprono che lui era oramai ai ferri corti con Fusco, il suo ex datore di lavoro. L’uomo, tra le altre cose, era presente all’inaugurazione cui aveva partecipato Fabrizio. Il dinamico duo decide di entrare di soppiatto nell’ufficio di Fusco, dove Arianna viene ferita. Trovano rifugio nel campo rom di Fatima, una ragazza profuga giunta in Italia con Arianna. Nel frattempo la polizia, Michela in testa, continuano a cercare la protagonista e queste loro indagini portano a scoprire che Bonzani non sia effettivamente morto suicida.

Grazie anche a Fatima si scopre l’identità dell’uomo che Arianna ha visto quando Bonzani è caduto dal palazzo. L’uomo è la stessa persona che era andata a casa sua e di Fabrizio per consegnare qualcosa. Così Arianna ricomincia la sua spasmodica ricerca e lo trova a parlare con il corrotto Commissario Berti, che le spara. La donna viene fortunatamente salvata da Marcello e con questo cliffhanger si chiude la puntata. Il terzo episodio, in onda lunedì prossimo, vedrà Arianna e Marcello andare in Svizzera da Franz, amico del giornalista e consulente finanziario. Grazie a lui il dinamico duo comincerà ad indagare sull’alta finanza, fino ad arrivare ad un sequestro di persona per ottenere informazioni rilevanti.