Diletta Leotta, la FOTO fa impazzire i fans: “Bello andare a lavoro così”

Una Diletta Leotta più elegante e splendente che mai fa bella mostra su Instagram. Ed ancora una volta la siciliana manda ko la sua fanbase.

Diletta Leotta, più sontuosa che mai, si mostra in un nuovo post social. Questa volta da sola, senza il suo amato Can Yaman. La conduttrice televisiva delle trasmissioni sportive di DAZN fa sfoggio di un sorriso solare, che irradia luce più del sole primaverile.

La 29enne originaria di Catania è davvero di una bellezza inusitata, che viene accentuata dal suo perenne buonumore. Nel breve volgere di pochi minuti lo scatto pubblicato sul suo profilo personale Instagram ha già raggiunto un ampio raggio in interazioni, tra ‘mi piace’ totalizzati e commenti di fans estasiati. Sono tantissimi i complimenti, sia da parte di uomini innamorati di Diletta Leotta che di donne che la ammirano che vorrebbero essere come lei. Ed in tante esprimono una ‘sana’ invidia per la borsa firmata Christian Dior messa in bella vista accanto a sé, sul sedile posteriore dell’auto.

Diletta Leotta, è un momento d’oro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La Leotta prosegue nella sua ascesa alla notorietà. Da anni ormai lei è famosissima, sin dai tempi di ‘Diletta Gol’ su Sky Sport. Poi ecco arrivare anche altre vetrine, come l’Oscar del Calcio ed il Festival di Sanremo, senza contare anche altre ospitate in televisione.

Parallelamente, la catanese continua da tempo anche una altrettanto proficua carriera in radio come speaker di Radio 105. Ma è innegabile come la sua attività principale, a telecamere spente, sia quella di influencer. Perché lei smuove, come poche altre, la volontà ed i desideri dei followers.

Anche la recente storia d’amore con Can Yaman è riuscita a fare centro e ad attirare l’attenzione. Per alcuni si tratta soltanto di una mossa pubblicitaria. Vero o no che sia, la vicenda sta comunque appassionando in tanti.