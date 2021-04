Diletta Leotta e Can Yaman, emerge la verità: addio al matrimonio

Al momento non è chiaro se l’appuntamento all’altare sia solo rimandato o annullato, ma una cosa è certa: Diletta Leotta e Can Yaman non si sposeranno il 16 agosto.

Can Yaman e Diletta Leotta non si sposano – almeno per il momento. La romantica proposta indirizzata nei giorni scorsi dalla star di Daydreamer alla sexy conduttrice siciliana a quanto pare non andrà subito in porto. Per quanto sorpresa a lusingata, la bionda di Dazn avrebbe preferito prendersi del tempo prima di dare una risposta definitiva all’amato. Il suo amore per il fascinoso attore turco è fuori discussione, ma la relazione è appena sbocciata e forse parlare di nozze è ancora prematuro.

Il “giallo” delle nozze di Diletta Leotta e Can Yaman

A rivelare le ultime indiscrezioni sui promessi sposto Diletta Leotta e Can Yaman è stato il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta durante la trasmissione Ogni Mattina su TV8. Ai microfoni di Adriana Volpa l’esperto di gossip ha rivelato che Leotta avrebbe convinto Yaman a frenare sul matrimonio. E dire che la data del grande evento era già stata fissato al prossimo 16 agosto prossimo, giorno del trentesimo compleanno di lei…

Tant’è: per quanto allettante – la proposta di matrimonio è arrivata con tanto di anello da oltre 40mila euro – la corsa all’altare con Can Yaman per il momento è in stand-by. Al momento, in realtà, non è chiaro se le nozze siano state solo rimandate o annullate, tutto lascia pensare alla prima ipotesi.

La relazione tra i due, infatti, procede a gonfie vele dopo la prima Pasqua trascorsa insieme. Diletta ha portato Can nella sua città natale, Catania, e pare sia impaziente di conoscere i genitori di lui, che vivono in Turchia, e di trasferirsi a Roma per iniziare una stabile convivenza. Per la serie: ogni cosa a suo tempo…