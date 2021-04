Giorgia Agata, chi è Ludovica di Troppo napoletano: la sua storia

Giorgia Agata è una giovanissima attrice ha già dimostrato di avere stoffa da vendere. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La piccola Giorgia Agata è diventata famosa grazie alla partecipazione al film Troppo napoletano, nel quale interpreta il ruolo di Ludovica Mancini. Quella pellicola è stato per lei un banco di prova che le ha permesso di dimostrare di avere stoffa da vendere come attrice. Per la giovanissima artista si prospetta una carriera strepitosa nel mondo dello spettacolo. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Giorgia Agata

Giorgia Agata, originaria di Napoli, vanta già un curriculum ricco di importanti collaborazioni cinematografiche. In passato ha partecipato a uno spot per un noto marchio di abbigliamento di fama internazionale e, come accennato, nel 2016 è stata scelta dal regista Gianluca Ansanelli per interpretare la parte di Ludovica nella pellicola cinematografica Troppo napoletano. Risale invece al 2017 il suo ruolo nella fiction In punta di piedi.

Come accennato, in Troppo napoletano Giorgia Agata interpreta il ruolo di una bimba di nome Ludovica Mancini. Il film è uscito nelle sale cinque anni fa, lanciato dalla 01 Distribution. Il regista Gianluca Ansanelli ha parlato davvero molto bene di questa giovanissima bambina che ha già tutto per essere definita un’attrice.

Quella della piccola Angela Lerro nel film In punta di piedi è invece una storia di rinascita e di riscatto che coinvolge non solo la bambina, ma anche la famiglia dalla quale proviene. La piccola di casa Lerro, infatti, è la figlia di un capo clan fra i più pericolosi della zona, troppo impegnato a dirigere i traffici di droga locali per capire che la sua creatura ha un talento fuori dal comune.