Stasera in tv film – Troppo Napoletano: cast, trailer e trama del film

Troppo napoletano, film del 2016 diretto da Gianluca Ansanelli, ci riporta al piccolo Ciro e al suo primo amore: tutti i dettagli sulla pellicola in onda oggi, 19 Maggio

Il film Troppo napoletano, uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, è diretto da Gianluca Ansanelli, e narra la storia del piccolo Ciro Iovine che, dopo la morte di suo padre, assieme alla madre cerca di ritrovare il suo equilibrio nella vita e nell’amore. Scopriamo insieme la trama del film in onda oggi, 19 maggio, su Rai 2 alle ore 21.20.

Trama

Dopo la morte del padre, cantante neomelodico, il piccolo Ciro continua a vivere a Napoli con sua madre. Debora, rimasta vedova ancora molto giovane, fa del suo meglio per allevare il figlio e quando si rende conto che Ciro potrebbe avere qualche problema psicologico decide di rivolgersi a un professionista. Tommaso inizia quindi a seguire Ciro e comprende il vero motivo della sua inquietudine: Ludovica.

L’amore sta portando il piccolo napoletano a conoscere sensazioni mai provate prima, come la paura del rifiuto e il timore di non essere all’altezza. Lo stesso psicologo nel rapportarsi con il suo paziente finisce per rispecchiarsi in sensazioni simili, innescate proprio dall’aver conosciuto Debora della quale si è invaghito a prima vista.

Troppo Napoletano, cast:

Serena Rossi (Debora Iovine)

Luigi Esposito (Tommaso Orfei)

Rosario Morra (Stefano Mancini)

Gennaro Guazzo (Ciro Iovine)

Giorgia Agata (Ludovica Mancini)

Giovanni Esposito (Giovanni Clementino)

Salvatore Misticone (nonno Gaetano)

Nunzia Schiano (signora Scognamiglio)

Loredana Simioli (zia Maria)

Giusi Cervizzi (zia Teresa)

Antonella Lori (nonna Carmela)

Luigi Attrice (zio Alfredo)

Rosaria De Cicco (professoressa di italiano)

Eleonora Albrecht (Linda)

Maria Del Monte (fioraia)

Gianni Parisi (preside)

Gianni Ferreri (Alfredo Quagliarulo)

Gennaro Di Biase (Genny Maresca)

Clementino (se stesso)

Fabiola Balestriere (amica di scuola)

Troppo napoletano, trailer

