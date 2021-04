Bianca Guaccero, annuncio in diretta tv: “Ho il Covid”

La conduttrice televisiva e attrice Bianca Guaccero fa un annuncio in diretta tv durante ‘Detto Fatto’: “Ho il Covid”.

La bellissima conduttrice televisiva e attrice Bianca Guaccero, che su Raidue presenta ‘Detto Fatto’, contenitore pomeridiano di successo, ha fatto oggi in diretta televisiva un annuncio. Infatti, la donna era in collegamento da casa e non era presente in studio oggi, all’avvio di una nuova settimana in compagnia della nota trasmissione televisiva.

Leggi anche -> Bianca Guaccero nuda su Instagram, la sua risposta alle critiche

Questo perché a quanto pare nei giorni scorsi ha contratto il Coronavirus e ciò l’ha quindi costretta all’isolamento domiciliare e all’impossibilità di essere normalmente in studio per presentare il programma. “Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci”, ha detto a inizio collegamento.

Leggi anche -> Bianca Guaccero, lo scatto bollente con il tatuaggio sul lato B

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bianca Guaccero ha il Covid: chi la sostituisce a Detto Fatto

Quindi ha proseguito spiegando: “In questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia, e anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un po’ di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare”. La conduttrice ricorda ancora: “Purtroppo grande percentuale che mi dice che l’ho beccato anche io, nonostante io sia una persona che sia stata quasi presa in giro nel tempo, per il mio essere fissata veramente, veramente a tutto”.

Bianca Guaccero ha chiosato rivolgendo un appello a prestare dunque massima attenzione a tutti: “Ho fatto anche un appello social per la mia regione, ma in generale dico a tutti di stare attenti. Non bisogna mai abbassare la guardia perché io non ho idea di come sia potuto succedere”. Nel frattempo, nel salotto televisivo della trasmissione di Raidue la conduttrice è stata sostituita da due fedelissimi del programma Detto Fatto, ovvero Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.