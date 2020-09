Bianca Guaccero, lo scatto bollente con il tatuaggio sul lato B

Ancora uno foto da togliere il fiato. La celebre conduttrice Bianca Guaccero ha pubblicato uno scatto su Instagram con un tatuaggio mozzafiato

Uno scatto davvero mozzafiato quello pubblicato pochi giorni fa dalla celebre conduttrice negli ultimi anni con Detto Fatto, Bianca Guaccero. In piscina con un tatuaggio proprio alla soglia del lato B. Una foto bollente che ha fatto impazzire i propri followers con numerosi commenti che sono arrivati nelle ultime ore. Inoltre, l’attrice ha voluto anche partecipare alla fiction Il Medico della Mala, una serie Rai pronto per il prossimo anno. Inoltre, al momento non si saprà quando tornerà in onda la nuova stagione di Detto e Fatto: forse ad ottobre.

Bianca Guaccero, i commenti su Instagram

La Guaccero è di spalle in piscina con un bikini colorato che mette in risalto le sue curve davvero sinuose. Il tatuaggio raffigura il volto di una donna e subito sono arrivati numerosi commenti: “Sei illegale, perché hai tagliato il lato b dalla foto?”. Gli altri curiosi, invece, hanno scritto: “Il tatuaggio è bellissimo, chi rappresenta?”.