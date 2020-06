Bianca Guaccero nuda su Instagram, la sua risposta alle critiche

Bianca Guaccero nuda su Instagram, la conduttrice di “Detto Fatto” risponde a chi ha provato a criticare il suo comportamento.

Bianca Guaccero, bellissima conduttrice di “Detto Fatto” su Rai 2, ha postato uno scatto sorprendente su Instagram, che ha mandato in visibilio tutti i suoi followers. Nella foto, in bianco e nero, la Guaccero appare a mezzo busto, senza vestiti ma con il petto coperto dalle mani. Bianca ha accompagnato il post da una breve didascalia: “Tutti alla ricerca della perfezione… Quando sono le imprecisioni sul nostro corpo e nella nostra anima a renderci così irresistibilmente noi”. La foto è stata subito inondata da likes e complimenti da parte dei fans: “Sei bellissima fuori e dentro…”, hanno scritto, “Stupenda, sei un esempio di eleganza” e ancora “Tu sei perfetta”. Bianca Guaccero ha sempre promosso messaggi positivi attraverso i suoi social, primo tra tutti quello dell’importanza dell’accettazione di sé; lo ha sottolineato spesso anche durante le ultime puntate di “Detto Fatto”.

Bianca Guaccero, quella pubblicata su Instagram non è nudità

Sempre Bianca, a inizio stagione, ha lanciato un importante hashtag durante una puntata di “Detto Fatto”: #seicomesei. In diretta la conduttrice si era tolta l’imbottitura del reggiseno: “Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima”, aveva detto la Guaccero mentre si sfilava le coppe. “Io sono così. Non me ne importa niente. Prendere o lasciare”. Per quanto riguarda la recente foto in bianco e nero qualche gossip ha voluto parlare di “nudità”, forse per provare a gettare cattiva luce sulla Guaccero, ma Bianca ha risposto ironicamente: “Ma quale sarebbe la foto nuda? Vi prego, voglio vederla!” e ha aggiunto emoticon con faccine divertite. Anni fa, tra l’altro, Bianca, che è anche attrice, aveva dichiarato a “Il Giornale”: “Non farei mai scene di nudo integrale o addirittura di sesso sul set, neppure in film di grande qualità come “Caos Calmo”. E chiedo persino che questa mia volontà diventi una clausola dei contratti che firmo”.

