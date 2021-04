Enrico Brignano e Bianca Pizzaglia: perché hanno divorziato

Enrico Brignano è tornato con lo show Un’ora sola vi vorrei ed ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla vita privata del conduttore

Enrico Brignano, comico e conduttore romano nato nel 1966, ha da poco ripreso le redini del fortunato programma Un’ora sola vi vorrei, in onda su Rai 2 in prima serata dal 6 aprile. Simpatico e talentuoso, Brignano aveva cominciato la sua carriera frequentando l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Dopo aver partecipato ai programmi La sai l’ultima?, in onda su Canale 5, e Scherzi a parte, la sua carriera inizia a prendere il volo nel 1998. Quell’anno entra a far parte del cast di Un medico in famiglia, interpretando il ruolo di Giacinto fino al 2000. Da allora la sua carriera inizia a costellarsi di numerosi impegni, ma questo non lo ferma dal cercare l’amore. Infatti, nel 2008 si sposa con la ballerina Bianca Pazzaglia, da cui si separa poi nel 2013. Ma cos’è successo veramente tra loro? Scopriamolo!

Perché è finito il matrimonio tra Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia

Bianca Pazzaglia ha avuto un viscerale amore per la danza fin da bambina, tanto da esordire molto giovane come ballerina televisiva nel 1992. Durante la sua carriera ha partecipato a diversi programmi televisivi, ma nel 2007 ha deciso di cambiare rotta e di dedicarsi completamente all’insegnamento. Nel 2008 sposa Enrico Brignano e collabora con lui alla scuola di arti sceniche Artes. Nonostante la loro relazione finisca poi nel 2013, i due non smettono di lavorare insieme e nel 2015 Bianza Pazzaglia diviene la direttrice di Artes. Oltre al ballo, l’altra grande passione dell’ex moglie di Enrico Brignano è il pilates, di cui è diventata insegnante insieme all’amica Heloise Chapman. Le due hanno ideato il metodo Justbarre: una disciplina che unisce danza e fitness, passando attraverso il pilates.

Riguardo la fine del matrimonio con Enrico Brignano, nessuno dei due ha mai rivelato le motivazione per cui hanno deciso di divorziare. Solo una volta il noto comico romano si è lasciato andare a un commento durante un’intervista. “Non è andata bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano“. Da questa frase si capisce che tra i due c’era qualche problema. Ad ogni modo, la loro unione si è conclusa senza figli ed Enrico, tempo dopo, ha iniziato una relazione con Flora Canto. La donna è un’ex tronista di Uomini e Donne, oggi attrice: la coppia ha avuto già una figlia ed è in attesa del secondogenito.