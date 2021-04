Pupo ha tre figlie: chi sono e cosa fanno Ilaria, Valentina e Clara

Per chi non lo sapesse, il cantante Pupo ha ben tre figlie: Ilaria, Valentina e Clara Ghinazzi. Scopriamo insieme qualcosa in più su di loro!

Qualche sera fa il cantante Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, è andato ospite al programma televisivo di Canale 5 Maurizio Costanzo Show. Con lui c’erano anche la moglie Anna e la compagna Patrizia. Da anni oramai portano avanti questo ménage à trois in pace e serenità, tanto che le figlie del noto cantante, leva 1955, lo difendono. La famiglia di Pupo a prima vista potrebbe sembrare non tradizionale, ma oggigiorno importa davvero? La serenità di un nucleo familiare dovrebbe essere il punto focale e, tra i Ghinazzi, sembra essere proprio così. Ma scopriamo qualcosa di più sulle figlie del cantante toscano che, nel corso della sua carriera, ha inanellato successi come Su di Noi e Gelato al cioccolato.

Tutto ciò che sappiamo sulle figlie di Pupo

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si è sposato giovanissimo: aveva solo 19 anni quando ha sposato Anna e dalla loro unione sono nate due figlie: Ilaria (49 anni) e Clara, più giovane di 19 anni. Tuttavia, c’è una terza sorella, nata in mezzo alle altre due, Valentina: Pupo l’ha avuta da una relazione extraconiugale con una fan, ma l’ha poi riconosciuta. In un’intervista a Barbara D’Urso, Pupo aveva parlato così della sua famiglia poco “ortodossa”: “Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale“.

Ma che altro sappiamo delle figlie di Pupo? Ilaria e Clara gestiscono il locale di famiglia, Gelato al Cioccolato da Pupo, a Ponticino (il loro paese natale). Ilaria, inoltre, ha due bambini, Leonardo (1999) e Viola (2000). Le due sorelle sono molto diverse: Ilaria non ama stare sotto le luci della ribalta, mentre Clara non lo disdegna affatto. E la terza sorella? Valentina Ghinazzi oggi è a tutti gli effetti figlia di Pupo. Il cantante l’ha avuta fuori dal talamo nuziale ma l’ha riconosciuta come sua solo 7 anni dopo la sua nascita. Di lei non sappiamo molto, solo che nel 2012 ha dato a Pupo il terzo nipotino, Matteo.