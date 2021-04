Valentina Ghinazzi, chi è la figlia di Pupo avuta dal rapporto con una fan

Conosciamo meglio la storia della figlia di Pupo, Valentina Ghinazzi, che è stata riconosciuta dopo tanto tempo dal cantante

Una carriera ricca di successi, ma la sua vita privata è stata ricca di alti e bassi. Inoltre, lo stesso cantante Pupo ha avuto una figlia, Valentina Ghinazzi, che è nata da una sua breve relazione con una fan. I fatti risalgono agli inizi degli anni Ottanta con Pupo che l’ha riconosciuta anche in ritardo e così ai microfoni di Domenica IN aveva anche svelato: “La mia terza figlia è un errore, ma non per quello che pensate. E’ stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”. Inoltre, non è la sola visto che ha avuto complessivamente tre figlie e anche con la madre di Valentina il rapporto è buono. Soltanto dopo tre anni dopo la nascita della ragazza, c’è stato un primo approccio.

Valentina Ghinazzi, le curiosità della figlia di Pupo

Anche in una vecchia intervista a QN Pupo ha rivelato: “A un certo punto la madre, che inizialmente avrebbe voluto crescerla senza mai rivelare l’identità del padre, fu presa dalla disperazione e decise di uscire allo scoperto e di mettersi in contatto con me”. Ora Valentina è diventata una donna visto che ha 36 anni e vive in sintonia con le sorelle Ilaria e Clara: inoltre è anche mamma del piccolo Matteo. Durante la trasmissione di “Live – Non è la D’Urso” la stessa Valentina ha svelato: “Sono nata 36 anni, grazie a questa relazione sono stata qui”. Infine, ha aggiunto: “Mamma era una sua grande fan, visto che lo seguiva in tutti suoi concerti. E così è capitata tra le sue braccia”.