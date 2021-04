Stasera in tv, Ciao Darwin: anticipazioni sulla puntata del 9 aprile

Torna questa sera su Canale 5 l’appuntamento con Ciao Darwin – a grande richiesta: anticipazioni sulla puntata del 9 aprile.

Il venerdì di Canale 5 sta offrendo ai suoi affezionati telespettatori uno speciale riguardante uno dei programmi cult della rete Mediaset: Ciao Darwin – A grande richiesta. La rete ha deciso di trasmettere in queste settimane le puntate più apprezzate e divertenti della storia della trasmissione, non sappiamo se come antipasto di una nuova edizione o solo come temporaneo tappabuchi per mancanza di nuovi programmi in grado di catturare grandi numeri di pubblico.

La scelta è stata comunque apprezzata dai fan del programma, i quali ogni settimana rivedono con piacere alcuni dei momenti più esilaranti della storia del programma. Settimana scorsa è andata in onda la sfida tra mondo del web e mondo della televisione, mentre per il 9 aprile ci sarà lo scontro tutto al femminile tra Giovani e Mature. A capitanare la squadra delle giovani sarà Giovanna Rigato, mentre al timone delle mature ci sarà la sempre bellissima Gloria Guida. Per l’occasione, Madre Natura sarà sostituita da Padre Natura che nella puntata in questione è il modello originario di Cape Town, Terrance Miguel Hay.

Ciao Darwin, anticipazioni del 9 aprile

Si comincerà come al solito con la presentazione dei due mondi, le capitane e alcune delle concorrenti – scelte a caso – cercheranno di fare capire al pubblico votante per quale motivo sia preferibile il mondo delle giovani o quello delle mature. Successivamente verranno scelte le rappresentanti dei due mondi che dovranno andare con Luca Lurenti sulla macchina del tempo. In questa occasione le partecipanti verranno portate a Sanremo e il quiz di cultura generale sarà incentrato proprio sul Festival della Canzone Italiana.

Ci sarà successivamente spazio per la prova di coraggio che in questa puntata vede le protagoniste costrette a camminare tra ranocchie e topolini, presentati come sempre da Bonolis come animali pericolosissimi. Infine ci sarà spazio per la tradizionale sfilata, in cui le rappresentanti dei due mondi cercheranno di fare capire perché preferire il proprio mondo a quello delle avversarie. A decretare il mondo vincente sarà la prova del cilindro. Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per i siparietti divertenti di Luca Laurenti, il quale per l’occasione si presenterà senza pantaloni e sui tacchi a spillo.