Uomini e donne: grande tensione tra eliminazioni e lacrime

Uomini e donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Un’altra puntata di grande tensione che lascerà qualcuno in lacrime.

Un altro episodio ricco di emozioni non solo per i partecipanti ma anche per il pubblico da casa. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, giovedì 8 aprile, saranno particolarmente succose.

Maria De Filippi manderà in onda la seconda parte della registrazione dello scorso 28 febbraio. Ci sarà grande tensione tra le persone in studio e questi momenti sembrano proprio riguardare al caso su Giacomo e soprattutto Gemma Galgani. Scopriamo di più.

Uomini e donne: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

In base alle indiscrezioni trapelate nel web, la puntata parte subito forte con Samantha Curcio. La tronista si metterà al centro dello studio e racconterà di essere uscita con ben due nuovi corteggiatori. A far star sull’attenti il pubblico c’è la rivelazione di uno dei due nomi: Bohdan. L’uomo è stato uno dei tentatori di Temptation Island.

Il discorso della tronista sarà interrotto da Alessio e i due inizieranno una discussione molto accesa. L’uomo sembra essere risentito di essere stato lasciato a casa nei giorni scorsi. La situazione si esaspera dopo la lettura di un messaggio a Samantha da parte di Bohdan. Questo sembra essere diretto proprio ad Alessio.

Il corteggiatore si infurierà non poco sentendosi giudicato. A quel punto la tronista cercherà di difendere il nuovo arrivato ma senza successo. Dopo un inizio con il botto, la puntata prosegue con Giulio.

La sua esterna non viene mostrata perché considerata poco interessante dalla redazione. Lui e Samantha hanno avuto due impressioni molto diverse. Per il corteggiatore sarebbe andata molto bene, ma non è così per la la Curcio. Proprio per questo motivo la tronista deciderà di eliminare il suo corteggiatore.

La conclusione della puntata dovrebbe essere incentrata su Luca. Quest’ultimo è uscito con Elisabetta e Anna Maria. Proprio con quest’ultima succederà qualcosa di inaspettato. Nonostante il tronista si senta coinvolto è convinto che non sia scattato nulla. Ecco perché decide di eliminarla. La ragazza rimarrà senza parole dalla decisione dell’uomo.

Dopo questo momento spiazzante, la De Filippi fa arrivare in studio tre ragazze che vorrebbero iniziare la conoscenza di Luca. Quest’ultima decide di scegliere Sara. Una decisione che non piace per niente ad Elisabetta che scoppia in lacrime. La donna dice di essere rimasta molto delusa dal comportamento dell’uomo. In studio rimangono tutti sbigottiti e lo stesso Luca non sa cosa dire.