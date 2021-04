Asilo va a fuoco a Roma: paura per i bambini durante l’evacuazione

Asilo va a fuoco. Attimi di paura per dei bambini romani che questa mattina sono stati evacuati. Ecco cos’è successo.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 9 di questa mattina nella periferia di Roma. L’asilo in questione si trova in via Maurizio Giglio, in zona Giustiniana. Sono stati attimi di paura e grande apprensione per i piccoli che sono stati fatti prontamente evacuare.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco è stato repentino. Gli accertamenti continuano. Vediamo i dettagli.

Asilo va a fuoco: continuano gli accertamenti

L’incendio sarebbe scoppiato poco dopo l’entrata in classe dei bambini. Tanta paura che però ha richiesto l’evacuazione solo per il tempo necessario allo spegnimento delle fiamme. Queste sono divampate in uno dei locali, cosa che ne ha permesso la tempestiva individuazione. Nessun ferito ma solo tanta paura.

Leggi anche -> Bergamo, terribile incidente in galleria: c’è un morto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Il responsabile dell’incendio sarebbe un quadro elettrico posizionato al secondo piano dell’edificio. L’ipotesi è che si sia trattato di un corto circuito, ma gli accertamenti stanno continuando.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al momento non sembrano esserci altri dettagli utili sull’accaduto. Le indagini stanno proseguendo e i VVFF stanno cercando di ricostruire le cause che avrebbero portato al presunto corto circuito. Si attendono aggiornamenti.