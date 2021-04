James Hampton è morto: il mondo del cinema piange un altro mito

Si è spento James Hampton, celebre attore statunitense e indimenticabile compagno di set di Burt Reynolds. Ecco un suo “ritratto”.

E’ morto nella sua casa di Forth Wort, nel Texas, all’età di 84 anni, il famoso attore statunitense James Hampton. Il triste annuncio della scomparsa, legata alle complicazioni dovute al morbo di Parkinson, è stato dato da un portavoce della famiglia a “The Hollywood Reporter”. Il mondo del cinema è oggi orfano di un’altra “istituzione”.

L’ultimo saluto a James Hampton

James Hampton ha legato la sua carriera di attore alla figura del maldestro trombettiere Hannibal Dobbs nella serie tv “I forti di Forte Coraggio” (1965-67), ma anche a quella del detenuto James “Custode” Farrell nel film originale “Quella sporca ultima meta”.

Hampton era poi un grande amico di Burt Reynolds, altro mito del cinema: i due si incontrarono per la prima volta in un episodio del 1963 del telefilm “Gunsmoke” – e furono indimenticabili compagni di cast nei film “L’uomo che amò Gatta Danzante” (1973), “Quella sporca ultima meta” (1974) di Robert Aldrich, “Un uomo da buttare” (1975) e “Un gioco estremamente pericoloso” (1975), sempre diretto da Aldrich.

James Hampton, che verrà ricordato anche per la sua contagiosa simpatia, ha inoltre interpretato il tuttofare LeRoy B. Simpson in “The Doris Day Show” ed è apparso in popolari telefilm come “Mannix”, “Agenzia Rockford”, “Maggie”, “Casalingo superpiù” e “La signora in giallo”. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha recitato in una cinquantina di film, tra i quali vale senz’altro la pena di ricordare “Soldato blu” di Ralph Nelson (1970), “Il gatto venuto dallo spazio” (1978), “Sindrome cinese” di James Bridges (1979), “Voglia di vincere” di Rod Daniel (1985) e “Lama tagliente” di Billy Bob Thornton (1996).

