Insigne Napoli, l’agente incontra il Milan: tutta la verità

Lorenzo Insigne è sempre più il simbolo del Napoli, ma il suo futuro resta in bilico. Il suo agente avrebbe incontrato il Milan come svelato da Sky Sport

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è diventato sempre più amato dai tifosi partenopei. Anche nella sfida di recupero contro la Juventus il talento azzurro è andato a segno superando Buffon dagli undici metri. Record su record per il giocatore originario di Frattamaggiore, che è diventato un simbolo anche della Nazionale italiana. In vista degli Europei il Ct Mancini lo metterà al suo posto come esterno sinistro per poi rientrare a destra. Come svelato da Sky Sport il suo agente Vincenzo Pisacane avrebbe incontrato anche il Milan per conoscere al meglio il suo futuro. Il rinnovo con il club di De Laurentiis tarda ad arrivare e così il suo entourage è al lavoro per nuove soluzioni.

Insigne Napoli, il Milan prova l’assalto al talento azzurro

Il contratto del talento del Napoli è in scadenza nel 2022, ma finora non sono arrivate chiamate ufficiale per un possibile prolungamento della storia d’amore. Cresciuto nel settore giovanile azzurro, dopo qualche prestito in C e in B, è tornato alla base per poi splendere in tutta la sua qualità. Negli anni è migliorato tantissimo anche sotto la vena realizzativa per essere sempre più completo come calciatore. Nel frattempo Rino Gattuso se lo coccola per un finale da stagione da urlo: il Napoli cercherà di centrare l’obiettivo di entrare tra le prime quattro per la successiva qualificazione alla prossima Champions League.