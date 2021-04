WTA Bogotà: Arruabarrena – Paolini, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurra Jasmine Paolini opposta a Lara Arruabarrena.

Non solo azzurri impegnati nei tornei di tennis del circuito ATP, con tre italiani negli ottavi di finale a Cagliari, ma anche le italiane proseguono nel loro percorso e vogliono fare bene. Tra queste, particolarmente sorprendente in questo periodo c’è il percorso della 25enne Jasmine Paolini, che è riuscita a entrare nelle prime cento in classifica.

L’azzurra è infatti in questo momento la numero 90 al mondo e si sta togliendo negli ultimi tempi diverse soddisfazioni. Infatti, negli ultimi anni ha raggiunto la prima convocazione in una sfida della Fed Cup e ha iniziato a togliersi alcune soddisfazioni nel circuito WTA. Nel 2020, arriva anche la prima vittoria in carriera in un torneo Slam, nel primo turno del Roland Garros.

Jasmine Paolini contro Lara Arruabarrena: chi è l’avversario dell’azzurro

Per la giovane azzurra, sono otto i torneo ITF vinti in carriera, di cui uno da 100mila dollari, ovvero l’Open GDF SUEZ de Marseille, che si gioca sulla terra battuta sui campi della seconda città di Francia. Manca comunque una soddisfazione nel circuito WTA, ancora proibitivo per lei, e oggi ci prova con gli ottavi di finale del torneo di Bogotà, dove incontra una sua vecchia conoscenza ovvero l’esperta Lara Arruabarrena Vecino, che l’ha sconfitta due anni fa sullo stesso campo.

Infatti, l’azzurra e la spagnola di San Sebastian si sono affrontate agli ottavi di Bogotà nel 2019 e la più quotata Lara Arruabarrena si impose in due set. La spagnola è stata una delle atlete più promettenti del tennis, circa otto anni fa, quando giovanissima vinse ben tre tornei del circuito WTA, due sulla terra rossa, Bogotà e Cali, e uno sul cemento di Tokyo, qualche anno dopo nel 2016. Tante sono state anche le delusioni della sua carriera.

Vedere il match di tennis tra Paolini e Arruabarrena in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque su questa nuova avventura dell’azzurra Jasmine Paolini, una delle nostre tenniste più interessanti. Per lei oggi la sfida di Bogotà contro la quotata tennista spagnola è in diretta su SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport. Per poter dunque seguire le imprese dell’azzurro, numero 68 al mondo, basta sintonizzarsi a partire dalle ore 17.00 sul canale 64 del digitale terrestre o in alternativa sul sito del canale tematico di tennis a questo link.