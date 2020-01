Martina Trevisan chi è: età, carriera e vita privata della tennista italiana

Conosciamo meglio la storia di Martina Trevisan: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della tennista italiana

Martina Trevisan nasce a Firenze il 3 novembre 1993. Suo padre Claudio è stato un ex calciatore che ha giocato in Serie B, mentre mamma Monica è una maestra di tennis. Inoltre, è stata da juniores la numero 57 della classifica mondiale, mentre in doppio ha raggiunto le semifinali al Roland Garros Juniores e a Wimbledon Juniores. Nell’agosto 2017 raggiunge la sua miglior posizione nella classifica di singolare WTA, la numero 144. Il miglior piazzamento nella classifica di doppio lo ha raggiunto il 22 maggio 2017 diventando n.288 della classifica dopo aver giocato i quarti di finale agli Internazionali BNL d’Italia 2017. Si è aggiudicata 8 tornei ITF in singolare e 2 in doppio, oltre a 2 campionati di serie A1 con il Tc Prato. Per quattro anni (dal 2009 al 2014) non ha giocato per quattro anni a causa di gravi infortuni. Da pochi giorni ha giocato il suo primo Slam agli Australian Open dopo i vari problemi che l’hanno condizionata.

Martina Trevisan chi è: le curiosità

Per tanti anni non è stata la stessa Martina, come ha raccontato durante un’intervista ai microfoni del sito ufficiale di Federtennis: “Sapevo di non sentirmi bene. Non riuscivo a gestire ciò che avevo intorno, le pressioni, le aspettative che c’erano su di me, quasi l’obbligo di dover vincere sempre”. Poi ha aggiunto dettagli importanti: “Tutto viaggiava alla velocità della luce e nessuno si accorgeva dei miei problemi. E in quello stesso periodo nella mia famiglia ci sono state delle situazioni particolari. Il tennis era diventato un ambiente nel quale non mi sentivo più a mio agio. Probabilmente ho sbagliato a continuare a giocare fino al punto in cui mi sono persa, smarrita sino ad ammalarmi di anoressia. Mi dovevo allontanare del tennis, altrimenti ne sarei stata travolta“. Ora la svolta ed una nuova vita anche da maestra di tennis proprio come sua mamma Monica.