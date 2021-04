Juventus, futuro Pirlo a rischio: stesso scenario con Sarri

Il futuro di Andrea Pirlo è sempre più in bilico. L’allenatore della Juventus si gioca tutto a partire dalla sfida con il Napoli: stesso scenario con Sarri

In caso di sconfitta contro il Napoli, la Juventus potrebbe anche pensare ad un cambiamento repentino della guida tecnica. Andra Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore, sta affrontando numerose difficoltà tra casi Covid ed infortuni, ma in casa bianconera c’è bisogno di una sterzata decisiva. La sfida di recupero di Serie A proprio contro la squadra guidata da Rino Gattuso sarà molto importante, anche visti i risultati negativi collezionati nelle ultime uscite stagionali (sconfitta casalinga con il Benevento e pareggio nel derby di Torino). Mercoledì 7 aprile alle 18:45 all’Allianz Stadium si giocherà il recupero della terza giornata di campionato, sfida rinviata per i casi di Covid all’interno della rosa partenopea.

Juventus, futuro Pirlo: Allegri per il post

Lo scenario del presidente Agnelli, come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” sembra proprio simile a quello di Maurizio Sarri. Lo stesso numero uno della Juventus si è rivisto a Forte dei Marmi con l’ex Massimiliano Allegri: Pirlo ha svelato in conferenza stampa di essere stato avvisato dallo stesso presidente. L’incontro sarebbe avvenuto proprio durante le ore del derby di Torino con il pari acciuffato nel finale grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Il gioco, però, di Morata e compagni stenta a decollare subendo così nell’arco della stagione tante reti, impensabili per la compagine bianconera. Infine, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, i danni economici del top club italiani sarebbero davvero tanti.