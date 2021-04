Agnelli, il contatto con Allegri: scoppia il caso, Pirlo ha le ore contate?

Ancora un pari deludente per la Juventus nel derby di Torino: ora il futuro di Andrea Pirlo è davvero in bilico, pronto Allegri

Il gioco della Juventus targata Andrea Pirlo non decolla. Nell’ultima giornata di Serie A è arrivato un altro pareggio deludente nel derby contro il Torino: ora tra due giorni ci sarà il recupero contro il Napoli. In caso di sconfitta l’allenatore bresciano potrebbe già salutare la compagine bianconera. In una stagione complicata per il Covid, c’è bisogno di maggiore esperienza e meno esperimenti. Ora il suo futuro dipenderà proprio dalla sfida contro i partenopei: un recupero che vale davvero molto anche per Rino Gattuso. Con una vittoria il Napoli salirebbe ancor di più in classifica lottando così per le prime posizione dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

Agnelli, Allegri pronto per il post Pirlo

Così come svelato da “IlCorriere.it” in caso di sconfitta contro il Napoli, ci potrebbero anche essere scelte drastiche per dare una scossa immediata all’ambiente bianconero. Allegri potrebbe essere il nuovo profilo, sempre monitorato dalla dirigenza torinese, che aveva allontanato lo stesso allenatore livornese per aprire un nuovo progetto prima con Sarri, poi con Pirlo. Infine, il giornalista Damascelli ha rivelato sulle pagine de “Il Giornale” come l’allenatore Allegri sia stato ospite dello stesso presidente Agnelli nella villa a Forte dei Marmi. Un retroscena che dovrà essere confermato dopo le parole di Pavel Nedved che aveva confermato Pirlo come allenatore al 100% anche in vista della prossima stagione. Il gioco e i risultati stentano ad arrivare e così la sfida con il Napoli sarà ancora più decisiva per decifrare il futuro del tecnico bresciano.