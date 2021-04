Nella puntata di oggi di Beautiful ci sarà un importante risvolto nella trama della soap opera: anticipazioni del 6 aprile.

Le anticipazioni su quanto accadrà oggi nella puntata di Beautiful ci arrivano direttamente dagli Stati Uniti, dove le puntate della soap vanno in onda in anticipo rispetto al nostro Paese. Gli accadimenti di questa puntata erano in parte stati anticipati dagli autori dello stesso programma che, per attirare l’attenzione del pubblico, avevano anticipato la morte di uno dei protagonisti della soap. Tuttavia non c’è bisogno di preoccuparsi più di tanto, visto che ad uscire di scena non sarà uno dei protagonisti principali.

La puntata inizia con una telefonata tra Liam e Hope, i quali sono alla ricerca di una riconciliazione. Hope ha perso la fiducia nei confronti del compagno quando ha scoperto che questo la tradiva con Steffy, tradimento che va ancora avanti, nonostante il più giovane degli Spenser punti a riconquistare la madre di sua figlia e la donna di costruire una famiglia con Finn. Liam cerca di spingere sui sentimenti, sottolineando ad Hope l’importanza del bacio che si sono scambiati la sera prima. La donna tuttavia gli spiega che in realtà quel bacio non ha l’importanza che crede.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Stasera in tv, Man on Fire – Il fuoco della vendetta: trama e cast

Beautiful, anticipazioni: Liam ha ucciso Vinny

A quel punto Liam le dice che la colpa di tutto questo è di Vinny. L’amico di Thomas è appena uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per aver modificato i risultati del test di paternità di Liam. L’uomo, infatti, ha fatto credere a tutti che questo fosse il padre del figlio di Steffy, creando una distanza incolmabile con Hope e spingendolo tra le braccia della donna. A scoprirlo è stato Thomas, il quale ha deciso di denunciarlo agli amici e alla polizia.

Leggi anche ->Stasera in tv, Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti del 6 aprile 2021

A fine puntata Liam accompagna il padre Bill a casa. Questo gli chiede la cortesia di guidare l’auto perché è ubriaco. Il giovane è esaltato dalla possibilità di guidare l’auto, ma si distrae alla guida urtando qualcosa. Quando i due scendono dalla vettura si rendono conto di aver investito proprio Vinny, il quale cerca loro di dire qualcosa ma prima che ci riesca muore. La coincidenza è strana: caso vuole che Liam investa involontariamente proprio l’uomo che detesta? Per gli appassionati, infatti, è probabile che qualcuno abbia spinto Vinny per incastrare Liam.