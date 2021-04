Manchester City – Borussia Dortmund: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Manchester City e Borussia Dortmund è valido per i quarti della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Sono rimaste le migliori otto: al via da stasera con tanto di diretta televisiva le sfide che vedono di fronte le otto squadre più di Europa quest’anno, che si affrontano nei quarti della Champions League. Due le sfide di oggi, ovvero quella tra gli inglesi del Manchester City e i tedeschi del Borussia Dortmund e quella tra i campionissimi del Real Madrid e il Liverpool, che ha stupito tutti negli ultimi anni.

Leggi anche –> Cosa succede se la Juventus non va in Champions League? È rivoluzione

Il City è ai quarti per la quarta stagione consecutiva: ma è un tabù per la formazione inglese – che sta dominando la Premier League – questa fase del torneo. Lontana 21 punti dalla vetta in Bundesliga, occupata saldamente dal Bayern Monaco, anche il Borussia Dortmund ha un “problema” coi quarti di finale, con due eliminazioni nelle ultime due edizioni.

Leggi anche –> Juventus-Napoli, Tacconi è sicuro: “Sarà una catastrofe”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Manchester City – Borussia Dortmund e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al City of Manchester Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e gli ospiti del Borussia Dortmund, è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Football e Sky 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Le due squadre si sono affrontate solo tre volte, di cui appena due in partite ufficiali. Era la stagione 2012-2013 e le formazioni vennero accoppiate nella fase a gironi: all’andata terminò in parità con gol di Reus a cui rispose Mario Balotelli, al ritorno vinse di misura il Borussia Dortmund con gol di Julian Schieber al 57′. C’è anche un’amichevole tra le due formazioni, nel 2018, vinta dai tedeschi per una rete a zero.

Manchester City e Borussia Dortmund, le due squadre in campo: le formazioni

Guardiola e Terzic stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: