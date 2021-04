Caos all’Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi duro contro Elisa Isoardi

Ancora una lite accesa in diretta nell’ultima puntata de L’Isola dei famosi tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi: cos’è successo?

Ancora una puntata da urlo per l’Isola dei Famosi con un confronto acceso tra Daniela Martani e Francesca Lodo, oltre a quello tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca. Daniela ha svelato di provare a parlare con l’ex Letterina di Passaparola e non è vero che non c’è una comunicazione. La padrone di casa, Ilary Blasi, ha richiamato Elisa Isoardi su questa vicenda visto che ha dato il suo sostegno a Daniela con il suo lato simpatico. La stessa Blasi successivamente ha mandato in onda un filmato in cui l’ex volto Rai ha parlato del comportamento di Gilles Rocca verso Daniela Martani, eliminata dal gioco.

Isola dei Famosi, cos’è successo con Tommaso Zorzi e Elisa Isoardi?

Così l’opinionista Tommaso Zorzi si è scagliato contro Elisa Isoardi in diretta. Per lui è molto noioso guardare clip in cui i naufraghi sono tutti carichi e poi durante le dirette tutti si spengono: “Ci siamo rotti le pa**e di questo buonismo”. Pronta la replica della Isoardi: “Ma quale buonismo stessa cosa facevi tu al GF”. Gilles Rocca e la stessa ex conduttrice Rai sono tra i più forti di quest’edizione e sono avvenuti già diversi scontri tra i due, ma avrebbero così chiarito dopo il caos degli ultimi giorni.