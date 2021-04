Tommaso Zorzi choc, sanguinante dopo un incidente: cosa è successo

Brutta avventura per Tommaso Zorzi: appena sveglio, l’uomo si è ferito in un incidente in casa (raccontando poi tutto su Instagram).

Questa Pasqua non è iniziata con il piede giusto per Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi. L’uomo, infatti, è stato vittima di un incidente in casa: a darne la notizia proprio Zorzi, che ha informato i suoi followers con un post sul suo profilo Instagram. L’annuncio è accompagnato da un video dove l’opinionista mostra un taglio sanguinante sul suo braccio: sopra Zorzi ha aggiunto la scritta “karma?”.

Cosa è successo

“Mi sono appena svegliato e ho fatto questo” dice Zorzi in un video caricato sulle sue storie di Instagram, mostrando al pubblico il suo braccio. “Vi sembra normale? Appena sveglio” commenta con la voce ancora un po’ impastata. Ridendo, poi, Zorzi ha spiegato cosa è successo: “per la prima volta da quando abito qui sono caduto dalle scale”.

“Avevo Gilda [il suo cane] in braccio, stavo scendendo perchè lei ha dormito su con me” ha raccontato l’opinionista. “Lei ha iniziato a dimenarsi, non so perchè… avrà visto un gioco o qualcosa. Perdo un po’ l’equilibrio, la metto giù… e per metterla giù bene cado io”. Dicendolo però ride, mostrando di stare bene nonostante la caduta.

Nei video successivi Tommaso Zorzi si filma mentre porta fuori il cane a passeggio. Nonostante la passeggiata tranquilla, però, si lamenta con i suoi followers di ciò che gli è successo: “non capite il dolore, ho male a tutta la schiena, perchè sono caduto di schiena” spiega. Nonostante la mascherina si può vedere lo sguardo imbarazzato. “Ho tutti gli scalini sulla schiena, un’umiliazione con me stesso… cadere dalle scale è una delle cose più umilianti”.