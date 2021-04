Cosa sapere sulla pellicola Innamorarsi a Valentine: anticipazioni, trama e cast del film su Canale 5, tutte le curiosità.

La pellicola Innamorarsi a Valentine è un film per la TV statunitense del 2016: nel cast, tra gli interpreti principali, ci sono Michaela McManus e Diogo Morgado. La regia del film per la televisione, che Canale 5 manda in onda nel giorno di Pasquetta, 5 aprile 2021, alle ore 14.45 al posto di ‘Uomini e Donne’, è affidata a Terry Cunningham.

Leggi anche –> Festino con parlamentari, tanti vip al party abusivo: è polemica

Il film narra le vicende di Kennedy Blaine, giovane avvocatessa di Los Angeles, la quale eredita alla morte dei genitori Circle Cross Ranch, una fattoria a Valentine, nel Nebraska. Per la giovane donna, quella non è la sua vita, ma una volta giunta sul posto cambierà totalmente idea, anche grazie a June Sterling e suo figlio Derek.

Leggi anche –> McKennie Dybala, il vicino: “Festino in tanti e con diverse ragazze”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sui protagonisti di Innamorarsi a Valentine

Ma un ruolo determinante ce l’ha anche la bellezza della campagna circostante, che fa innamorare Kennedy Blaine. Nel ruolo di protagonista principale di questo film per la televisione, una commedia romantica per tutta la famiglia, c’è Michaela McManus. L’attrice, nella sua carriera, ha interpretato tanti ruoli più o meno importanti sia in fiction che in film per il grande schermo, ma in molti la ricordano soprattutto per un particolare.

Tanti guardando il film per la tv si chiederanno infatti dove l’hanno vista: è lei che compare nello spot pubblicitario di Nespresso a fianco di George Clooney. Nel cast, c’è poi Diogo Morgado, conosciuto per l’interpretazione del ruolo di Gesù nella serie televisiva La Bibbia. Attivo anche come attore teatrale, il protagonista del film tv è stato anche parte del cast del film Son of God di Christopher Spencer.