Dubai, show di modelle senza veli in terrazza: finisce male VIDEO

A Dubai accade qualcosa di impensabile, con delle modelle che non indossano nulla e che si affacciano da un grattacielo tutte festanti.

Dubai, un episodio da non credere sconvolge la giornata della principale città degli Emirati Arabi Uniti. Dal terrazzo di uno dei tanti grattacieli a specchio che sorgono nel bel mezzo del deserto infatti, almeno 14 modelle sono apparse senza veli. Tutte bellissime, sorridenti e senza veli.

E la cosa non è di certo passata inosservata ad altre persone che abitano o pernottano nelle immediate vicinanze. È il caso di un uomo che si è accorto della cosa e che subito ha pensato bene di riprendere l’insolita scena con il proprio smartphone.

In conseguenza di ciò, si apprende anche di come le autorità locali abbiano messo in atto alcuni arresti. Una volta individuato il posto preciso di Dubai, la polizia locale è intervenuta nel quartiere di Marina – uno dei più eleganti e rinomati, frequentatissimo dai vip e dove si svolge anche il Gran Premio di Formula 1 nel vicino circuito, n.d.r. – facendo scattare pure le manette.

Dubai, le modelle rischiano grosso

Le accuse contro di loro sono di avere violato la legge in merito ad alcuni reati contro la pubblica decenza. Inoltre tutte quante le modelle hanno palesemente violato anche le norme di sicurezza anti pandemia.

Difatti le immagini mostrano un assembramento in piena regola. Non ci sono altre informazioni in merito a quanto avvenuto lì in Medio Oriente. Sconosciute le generalità delle modelle coinvolte ed anche il motivo per il quale tutte loro abbiano dato adito a questo.

Il video amatoriale girato da un vicino di palazzo mostra come sulla terrazza fosse presente anche un uomo, riconoscibile in quanto vestito di verde. Quel che è certo è che ora le malcapitate rischiano una permanenza in carcere fino a sei mesi, oltre ad una multa di anche mille euro a testa.