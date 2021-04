Wendy, chi è la concorrente di Ti spedisco in convento: foto, social, storia

Wendy è la suora 18enne protagonista di Ti Spedisco In Convento. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Diciotto anni, di Reggio Emilia, disoccupata. Segni particolari: si sveglia all’ora di pranzo. Questo in due parole il profilo di Wendy, giovanissima suora protagonista di Ti Spedisco In Convento, dove spera di redimersi da asocialità e cattive abitudini. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

L’identikit di Wendy di Ti spedisco in convento

Wendy – il vero nome è Martina – ha 18 anni e vive a Bibbiano, paese in provincia di Reggio Emilia tristemente noto alle cronache per la vicenda degli affidi di minori. Il suo look non passa certo inosservato, come si evince (anche) dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Soprattutto, come accennato, la giovane è abituata a svegliarsi all’ora di pranzo e vorrebbe trovare la giusta motivazione per smettere. Ha dunque deciso di entrare nel convento per trovare la “redenzione” rispetto a questa e altre scelte e atteggiamenti, come l’asocialità.

Leggi anche –> Ti spedisco in convento, chi sono Gabbi, Paige, Tyla, Sarah e Rebecca

Wendy è il nome che Martina si è data perché si sente come la Wendy di Peter Pan, un’adolescente che non vuole diventare grande e affrontare il mondo. Non ne può più di passare le giornate nella sua cameretta e rifugiarsi nel mondo virtuale dei videogiochi e dei social, ma al tempo stesso non riesce a rompere il circolo vizioso in cui si è cacciata, in un rapporto di amore e odio con se stessa, il suo stile di vita e il mondo esterno. Riuscirà a seguire il percorso spirituale indicato dalle suore e tornare sulla retta via? Le scommesse sono aperte…

Leggi anche –> Stasera in tv ‘Ti spedisco in convento’, dove e quando vederlo FOTO