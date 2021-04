Tom Felton è conosciuto per il ruolo di Draco Malfoy: l’attore però ha interpretato Lucio in “Risorto”, film perfetto per questo periodo.

Quale film è il più azzeccato da vedere la sera di Pasqua? Probabilmente Risorto, pellicola del 2016 diretta da Kevin Reynolds. Il film infatti si ispira alla storia della resurrezione di Gesù così come è narrata del Nuovo Testamento. Risorto si concentra su due personaggi: Clavio (un tribuno militare interpretato da Joseph Fiennes) ed il suo aiutante Lucio, incaricati da Pilato di controllare il corpo di Gesù. Quando questo scompare dal suo sepolcro, Clavio si convince che i seguaci di Cristo ne abbiano rubato la salma per dichiararlo risorto, ed inizia a cercare il corpo per smentire le voci.

L’attore che interpreta Lucio

Ad interpretare Lucio, aiutante di Clavio, è l’attore inglese Thomas Andrew Felton (conosciuto semplicemente come Tom Felton). L’attore è nato ad Epsom il 22 settembre 1987 ed ha iniziato la sua carriera sul grande schermo a soli 10 anni con il film I rubacchiotti. Nel 2001 Tom Felton ha ottenuto il ruolo che lo ha fatto conoscere internazionalmente: Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter. Per la sua interpretazione di Malfoy, Felton ha anche vinto un MTV Movie Award nella categoria “miglior cattivo”. Tra i ruoli più conosciuti dell’attore ci sono anche Julian Albert nella serie TV The Flash e Logan Maine nella serie horror-fantascientifica Origin.

Oltre alla recitazione, una delle grandi passioni di Tom Felton è la musica. “La musica è sempre stata una mia passione, si è semplicemente sviluppata col passare degli anni” ha spiegato l’attore in un’intervista con FirstMagazine. “Adoro suonare con i miei amici come hobby, solo per vedere cosa può venir fuori da noi che ci divertiamo. Impariamo gli uni dagli altri e ci aiutiamo a vicenda a migliorare. Anche adesso non prendo la musica troppo sul serio, è solo una mia passione”. Felton ha iniziato a cantare a 7 anni nel coro della chiesa: in seguito si è unito alla Six Sting Production, casa discografica che supporta gli artisti emergenti.

Nel 2021 l’attore ha annunciato sul suo profilo Instagram una collaborazione con il gruppo musicale francese TRINIX (composto da Lois Serre e Josh Chergui): i tre hanno lavorato insieme alla canzone Little Bit.