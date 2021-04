Stasera in tv film – Risorto: cast, trama e trailer, oggi 4 aprile

Risorto, film del 2016, riporta alla narrazione della risurrezione si Gesù: cast, trama e trailer sul film di oggi, 4 aprile

Risorto, film del 2016 diretto da Kevin Reynolds, è una pellicola che prende ispirazione dalla storia della risurrezione di Gesù descritta nel Nuovo Testamento. Il lungometraggio è stato distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 19 febbraio 2016 e il budget del film è stato valutato all’incirca intorno ai 20 milioni di dollari. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla pellicola in onda questa sera in tv su Rai 1 alle ore 21.25.

Trama

La crocifissione di Gesù getta Gerusalemme nel caos e costringono Ponzio Pilato a mettere il tribuno Clavio e il suo secondo Lucio a guardia del corpo esanime del santo. La paura di Pilato è che i seguaci del Cristo ne rubino il corpo per proclamarne la resurrezione. Nonostante le accortezze però le spoglie del condannato nei giorni successivi alla loro deposizione nel sepolcro comunque sembrano scomparire nel nulla. Proprio Clavio si occuperà di capire cosa sia successo e in qualità di trinino militare romano di alto rango, partirà per una missione che possa smentire che il figlio di Dio sia risorto ed evitare in questo modo una sua guerra civile nella città di Gerusalemme.

Cast completo:

Joseph Fiennes (Clavio);

Tom Felton (Lucio);

Peter Firth (Ponzio Pilato);

Cliff Curtis (Yeshua);

Stephen Greif (Caifa);

Stewart Scudamore (Pietro);

María Botto (Maria Maddalena);

Antonio Gil (Giuseppe di Arimatea);

Stephen Hagan (Bartolomeo);

Mark Killeen (Antonio);

Richard Atwill (Polibio);

Andy Gathergood (Quinto);

Pepe Lorente (Taddeo);

Jan Cornet (Tommaso);

Mario Tardón (Andrea);

Joe Manjón (Simone il Cananeo);

Stavros Demetraki (Filippo);

Mish Boyko (Giovanni);

Manu Fullola (Matteo);

Alberto Ayala (Giacomo il Giusto);

Selva Rasalingam (Giacomo);

Luis Callejo (Giosuè);

Karim Saleh (Barabba).

