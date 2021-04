Stasera in tv, Fratelli di Crozza 2021: tutte le anticipazioni della puntata

Questa sera in onda su Nove “Fratelli di Crozza”, il programma satirico di Maurizio Crozza amatissimo dai telespettatori italiani.

Appuntamento con la satira e l’ironia con Maurizio Crozza. L’amatissimo comico genovese sarà in onda oggi 2 aprile in prima serata con “Fratelli di Crozza“, il programma comico satirico che tratta le tematiche politiche e sociali più attuali nel nostro Paese sempre con la simpatia, l’ironia e una risata un po’ amara. Ma questa sera l’appuntamento non sarà con una nuova puntata, bensì con una replica del 19 marzo. Le puntate nuove saranno disponibili a partire dal 9 aprile, settimana prossima. Ecco il motivo del cambiamento di programmazione.

Fratelli di Crozza, stasera replica del 19 marzo

Questa sera sul canale Nove non andrà in onda una nuova puntata di “Fratelli di Crozza” come molti fan del comico genovese speravano, bensì una replica della puntata del 19 marzo. Perché questo cambiamento di palinsesto? In programma per oggi 2 aprile, c’era proprio un nuovo appuntamento con la comicità di Crozza, una puntata nuova di zecca. Ma qualcosa è cambiato nel palinsesto e il tutto è stato sostituito con una replica.

Il motivo sta nel fatto che sono stati riscontrati casi di positività al Covid19 tra il team che lavora al programma, per questo la casa di produzione Itv Movie ha deciso di sospendere momentaneamente lo show di Maurizio Crozza in via precauzionale. E’ uscito proprio un comunicato ufficiale per confermare il cambio di palinsesto. Le nuove puntata riprenderanno dal 9 aprile.

Stasera vedremo quindi la replica del 19 marzo in cui Crozza farà un monologo dedicato al pubblico, ironizzando sulle polemiche dopo lo scambio di persona con un Attilio Fontana sbagliato. Ancora satira intorno alla campagna vaccinale, soprattutto per come si sta comportando la Regione Lombardia e tante esilaranti imitazioni in pieno stile Crozza: dallo stesso Fontana, al Generale Figliuolo, Renato Brunetta e Flavio Briatore. La puntata sarà visibile sul canale Nove dalle 21,25 o in streaming su Discovery+.