Offerte voli per l’estate 2021. Le offerte di Ryanair da giugno ad ottobre: prezzi bassissimi e cambio data gratuito

Ryanair pensa alle vacanze e dopo aver incrementato le rotte sull’Italia ha lanciato una promozione sui voli con prezzi bassissimi per volare in tutta Europa nell’estate 2021. Prenotare con anticipo le prossime vacanze estive vuol dire davvero risparmiare parecchi soldi. Le offerte di Ryanair sono infatti davvero allettanti: perfino il periodo di Ferragosto, solitamente il più caro, è a prezzi stracciati per mete molto turistiche.

Per la prossima stagione estiva c’è fiducia – confortata dalle previsioni della campagna vaccinale e dall’andamento stagionale del virus – che la pandemia possa essere sotto controllo e si possa dunque andare in vacanza. Ma nell’ipotesi di cambiamenti o di ripensamenti Ryanair ha messo in campo l’opzione cambio volo a zero che consente di modificare la propria prenotazione senza costi.

Per risparmiare conviene dunque organizzare sin d’ora le proprie vacanze estive. E se non siete convinti che le offerte di Ryanair siano così vantaggiose vi basti sapere che un viaggio a/r per Palma di Maiorca da Milano nella settimana di Ferragosto costa appena 32 euro.

Leggi anche -> Come risparmiare sulle vacanze dell’estate 2021: bonus, offerte e consigli <<

Offerte di Ryanair estate 2021: come funzionano

Ryanair è la compagnia low cost che forse più di tutte fa sempre moltissime promozioni, ma chi è avvezzo alle offerte aeree sa che spesso bisogna districarsi fra date impossibili, ritorni complicati e mete semisconosciute per riuscire a strappare un prezzo davvero basso.

Questa volta invece l’offerta di Ryanair per l’estate 2021 è davvero entusiasmante perché si trovano con facilità date e destinazioni. E non si tratta di mete di second’ordine dove non va mai nessuno, ma di luoghi di forte attrattiva turistica.

Certo per prendere questi voli a prezzi stracciati c’è da sbrigarsi. I voli partono da 7.99 euro e sono disponibili fino ad esaurimento e comunque fino al 7 aprile 2021. Se il vostro timore nell’organizzare le vacanze estive è qualche ripensamento all’ultimo minuto o la paura di nuove restrizioni non dovete avere nessun pensiero.

La Ryanair ha eliminato il supplemento sul cambio data e dunque per i voli prenotati entro il 31 giugno la modifica della data – da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza – è gratuita. Paghereste solo l’eventuale differenza fra i due voli.

Se a fermarvi è l’ipotesi di un passaporto vaccinale Ryanair ha già reso noto che non chiederà nessun documento di questo tipo per salire a bordo dei propri aerei. Semmai potrà funzionare fra i Paesi, ma si potrà volare ed entrare in un altro Paese anche con tampone negativo.

Le offerte dei voli Ryanair: le promozioni da non perdere

Le offerte per l’estate 2021 di Ryanair spaziano fra le oltre 200 destinazioni del network fra Italia, Europa e le mete in Marocco e Israele e le nuove rotte in Bosnia Herzegovina. Si spazia fra le capitali e le mete balneari come le isole Baleari, le Cicladi e le altre isole greche.

Le offerte riguardano voli fra il 1 giugno e il 31 ottobre e le disponibilità dei prezzi scontati variano nei differenti giorni e periodi. Ma anche nel periodo clou della stagione, ossia Ferragosto, si trovano offerte davvero a prezzi stracciati.

Da Milano Bergamo si parte per Palma di Maiorca.

Partenza l’11 agosto ritorno il 15 agosto. Prezzo? 16.99 andata e 16.99 il ritorno. Totale 33.98. Volete fermarvi qualche giorno in più? Bene, potete tornare il 17 – e dunque farvi tutta la settimana di Ferragosto. Il prezzo del ritorno: appena 25.32 euro.

Non vi piace agosto perché temete che ci sia troppa gente? Allora andate su Luglio: per tutto il mese sia l’andata sia il ritorno per Palma de Maiorca sono a 14.99 euro.

Altra destinazione: Creta. Una meta non economicissima, ma che con Ryanair e le sue offerte potete strappare a un prezzo davvero vantaggioso. Infatti a luglio partendo il 7 e tornando il 14 spendete appena 50.08.

Affari d’oro dunque? Quasi. Non tutte le destinazioni hanno voli per tutti i giorni e in alcuni casi ci sono solo per determinati mesi (Ibiza ad esempio è in offerta solo nel mese di ottobre). In altri casi ci sono buone offerte come Atene da Roma in agosto a 40 euro l’andata, ma che non fa strabuzzare gli occhi. Ma con un po’ di pazienza potete tirare fuori una vacanza davvero low cost.