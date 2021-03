Test della personalità, cosa vedi? Scopri se sei introverso o spensierato

Un test della personalità i cui risultati potrebbero farvi imparare qualcosa in più su voi stessi o insegnare agli altri qualcosa su di voi.

Non c’è un singolo aspetto della nostra percezione della realtà che non sia filtrato dalla nostra personalità e dal nostro modo di intendere le cose. Il fatto che l’esperienza di ogni singola persona sia differente, fa sì che non ci sia un’unica visione del mondo (per quanto ci sia un’interpretazione collettiva delle dinamiche della quale si può prendere coscienza) e che tutto possa assumere significati e angolazioni differenti in base a chi osserva.

Basandosi su questo principio di relatività della percezione, i test della personalità cercano di individuare le caratteristiche dello spettatore. Come fanno? Suddividono i partecipanti in base a ciò che colpisce immediatamente la loro attenzione. Le immagini, infatti, hanno un valore simbolico che si può associare al modo in cui l’osservatore concepisce il mondo che lo circonda e dunque come si comporta in relazione ad esso.

Test della personalità: sei introverso o spensierato?

Se siete giunti sino a questo punto, non vi resta altro da fare che osservare l’immagine e comprendere quale delle tre figure colpisce subito la vostra attenzione.

La Farfalla

Se la prima cosa che avete notato è la sagoma della farfalla, significa che siete degli spiriti liberi, delle persone che riescono ad essere spesso spensierate. Vi piace socializzare e la gente ama passare con voi il tempo perché riuscite a farli sentire a proprio agio, ma anche a farli divertire. Sognate in grande e lavorate sodo per realizzare i vostri sogni. Tuttavia la vostra brama di libertà è scambiata spesso come volubilità. Alcune persone non vi capiscono, specie se si trovano in una relazione stabile con voi perché non vi piace discutere e vi accusano di non riuscire ad essere seri.

Due facce

Se la prima cosa che avete visto sono due facce, significa che siete persone in grado di vivere bene in qualsiasi condizione. Alternate momenti in cui vi piace socializzare ad altri in cui preferite stare da soli a fare ciò che vi piace. Quando siete in fase di socializzazione sapete essere divertenti, non parlate molto, ma quando lo fate le persone pendono dalle vostre labbra. Siete considerati in generale delle persone serie ed affidabili e questo fa sì che molti vi chiedano consiglio nei momenti di bisogno. Ci sono però i momenti in cui preferite rimanere da soli, il che non vi rende dei solitari. Alcuni possono giudicarvi come distaccati e strafottenti, ma solo perché non vi conoscono bene. Vi piace essere informati su tutto.

Le due mezze lune

Se la prima cosa che avete visto sono le due mezze lune, significa che siete dei tipi introversi. Il vostro preferire la solitudine non vi rende degli asociali, ma delle persone che preferiscono rimanere con sé stessi. Proprio in questi momenti riuscite a liberare la vostra creatività e a creare interi mondi. Siete molto attenti ai dettagli e questo vi permette di comprendere al meglio le situazioni che avete davanti. Per i pochi che possono godere del vostro tempo, appare evidente che siate persone molto profonde e con la testa sulle spalle.