Test della personalità: cosa vedi per primo, i ballerini o l’anziano?

Questo semplice test della personalità ha la finalità di descrivere la vostra personalità: cosa vedete prima?

Anche in questo inizio settimana che chiude il mese di marzo e ci introduce a quello successivo cominciamo con un test basato su un’illusione ottica. Simili test sono diventati di moda grazie ai social ed il loro successo non accenna a diminuire, nonostante non si tratti di veri e propri test psicologici in grado di delineare in modo esatto le caratteristiche di chi li affronta. Un successo che è legato alla curiosità di scoprire quanto di vero c’è nei risultati e quante persone possono essere più simili a noi di quanto non pensiamo.

Il funzionamento del test è quello classico di quelli che si trovano sul web. Veniamo messi davanti ad un immagine che presenta un’illusione ottica e ci viene chiesto di identificare quale degli elementi a schermo colpisce primariamente la nostra attenzione. L’idea alla base è quella che una risposta di getto possa far emergere il nostro io nascosto prima che possa essere mediato dal ragionamento.

Test della personalità: cosa vedete prima?

Non indugiando oltre in considerazioni, vi lasciamo ai risultati del vostro test. Buon divertimento nello scoprire se e quanto il profilo corrisponde alla vostra personalità.

Il volto dell’anziano

Se la prima cosa che avete notato è il volto dell’anziano, significa che siete persone che cercano di cogliere ogni aspetto della vita e le lezioni che da essi si traggono. Siete consapevoli che ogni cosa contribuisce alla crescita personale: quando va bene vi godete i momenti belli, quando va male cercate di capire come sia possibile evitare simili problemi in futuro.

Il Cavaliere

Se invece avete visto il cavaliere, significa che siete persone che non amano litigare o discutere. Siete alla costante ricerca della felicità e cercate di non prendere i piccoli problemi della vita troppo sul serio, poiché siete consapevoli che ciò che davvero importa è costruire istanti di felicità con le persone che amate.

I ballerini

Infine se avete visto i ballerini siete persone che mettono al centro della loro vita l’amore. Cercate sempre di dare il meglio di voi stessi e convogliate la maggior parte delle vostre energie per fare stare bene le persone che amate. Vi piace ascoltare le storie degli altri per trarre da queste insegnamenti per la vostra vita.