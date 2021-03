Test della personalità: scopri qual è la tua saggezza interiore

Il test collegato a questa immagine ricca di dettagli e immagini permette di scoprire qual è la tua saggezza interiore.

Vi siete mai domandati il perché sia così complesso conoscere a fondo una persona, o perché alle volte abbiate dei comportamenti che non riuscite a spiegarvi o che riescono a vedere solo le persone che vi guardano dall’esterno? Molti aspetti della nostra mente sono ancora un mistero e da diversi anni cerchiamo di carpirne i segreti, di dare delle spiegazioni a situazioni e comportamenti che a livello razionale sembrano non averne.

Proprio il mistero rappresentato dalla nostra mente è ciò che ha reso in questi anni i test psicologici sul web un fenomeno di costume e intergenerazionale. Sebbene questi giochi non permettano di comprendere a fondo il nostro io, ma servono semplicemente a offrirci uno specchio superficiale della nostra personalità, prendervi parte è stimolante e interessante. L’affrontarne più d’uno, infatti, permette di capire se i risultati combaciano e dunque se quanto emerge è frutto o meno del caso.

Test della personalità: qual è la tua saggezza interiore

Il test di oggi è molto semplice. Vi si chiede di osservare l’immagine e di indicare quale delle figure presenti nel disegno colpisce la vostra attenzione.

Monnalisa

Se la prima immagine che avete colto è quello della Monnalisa, significa che siete delle persone che puntano alla perfezione in ogni cosa che fanno. Il perfezionismo è una dote innata e ti permette di raggiungere obiettivi e risultati eccellenti. Tuttavia è anche una condanna poiché la tua voglia di perfezione diventa maniacale e non ti permette di delegare il lavoro agli altri, obbligandoti ad essere sempre al centro di ogni progetto sin nei minimi dettagli.

Leonardo Da Vinci

Se la prima cosa che avete visto è il viso di Leonardo Da Vinci, significa che siete delle persone dotate di intuito e intelligenza. Proprio la tua capacità di giudizio vi porta spesso a dare consigli alle persone che avete attorno allo scopo di farle crescere e far migliorare le loro vite. Tuttavia tendete ad essere testardi e a non accettare i consigli che vi si danno poiché ritenete di avere sempre ragione.

Persone sedute

Se il dettaglio che vi ha colpito sono invece le persone che abitano il dipinto e sono sedute per il campo, significa che siete persone che tendono a sviluppare un’esperienza concreta e spirituale. Siete come delle spugne, persone che hanno una sete di conoscenza che non si estingue con il passare del tempo e che vi porta a studiare costantemente. Tutto ciò che di brutto vi capita nella vita lo tramutate in esperienza e questo vi porta ad essere saggi e grandi comunicatori.