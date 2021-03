Temptation Island nuova edizione, chi sono le prossime coppie

Temptation Island sta per tornare sul piccolo schermo. La nuova edizione è vicina e si cominciano a fare ipotesi sulle nuove coppie.

Il reality ha conquistato un grande bacino di pubblico. I telespettatori sono sempre molto curiosi di vedere quali coppie resisteranno e quali si diranno addio. Manca sempre meno alla prossima edizione e le voci sui nuovi concorrenti sono sempre di più.

A svelare qualche anticipazione è proprio il settimanale Chi. Guardando al futuro del programma sono previste tanti cambiamenti e novità. Scopriamo di più.

Temptation Island: ecco alcune anticipazioni sulla nuova stagione

Per molti di nuovi estate significa una cosa sola: Tempation Island. Il programma è molto atteso dal pubblico che è in trepidazione per la nuova stagione. Tra le prime indiscrezioni c’è quella che annuncia la fine della versione nip e vip.

In base a questa voce ci potrebbe essere un’unica categoria di concorrenti, ma dalla produzione non sono comunque arrivate delle notizie ufficiali. Cambiamenti anche per quanto riguarda la conduzione. Il nome di Filippo Bisciglia comincia a farsi sempre più presente tra i vari gossip.

Per quanto riguarda le coppie le previsione sono le più variegate. Si va da Alessio Guidi e Stephanie Bellarte ad Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Insomma, sicuramente ce n’è sarà per tutti i gusti. Non mancano neanche ex gieffini perché si sono fatti i nomi anche di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Proprio quest’ultima coppia aveva parlato di una possibile partecipazione al programma. Pretelli però non era molto propenso. “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me” aveva dichiarato. Queste però rimangono solo delle voci di corridoio e non c’è nessuna conferma ufficiale. Nel frattempo continua il totocoppie sul web, chissà chi riuscirà ad indovinare.