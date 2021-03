Barbara D’Urso, inatteso endorsement per Mara Venier: “E’ stata la prima”

La conduttrice di Domenica Live, Barbara D’Urso, ha condiviso su Instagram la propria stima per la collega veneta.

Barbara D’Urso ha appena concluso il suo impegno con Live Non è la D’urso, ma il suo ruolo domenicale è tutt’altro che ridimensionato visto che Mediaset le ha offerto la possibilità di allungare la diretta di Domenica Live e andarsi a “scontrare” a tempo pieno con la Domenica In di Mara Venier. Si rinnova il duello delle regine d’ascolto domenicali, un duello che in questi anni ha visto la conduttrice veneta vincere a mani basse, ma che per questo non ha creato alcun attrito reale tra le due colleghe.

La rivalità mediatica, infatti, è solo una questione tra le due emittenti e quella presunta tra le due conduttrici è solo una mera congettura del pubblico. Le due nutrono reciproca stima e amicizia e il fatto di trovarsi a gareggiare per gli ascolti non scalfisce un rapporto che dura da tempo e che va ben oltre la sfera lavorativa. A mettere nero su bianco questa assenza di animosità è la stessa Barbara D’Urso con un post su Instagram che mette a tacere una volta per tutte le malelingue.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Barbara D’Urso, l’addio che nessuno si aspettava: cosa è successo

Barbara D’Urso e l’attestato di stima nei confronti di Mara Venier

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nel post la D’Urso scrive: “Io e Mara ❤️ È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene…”. Dopo averlo spiegato, la conduttrice Mediaset riconosce il valore della collega: “Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione”.

Leggi anche ->Brumotti, aggressione dai pusher: la municipale non fa niente VIDEO

Infine Barbarella ci tiene a precisare che comunque vada il loro rapporto rimarrà quello di sempre: “Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire ❤️e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono 😜😂love you @mara_venier #colcuore❤️”. Parole di stima e d’affetto quelle della D’Urso che poco dopo sono state contraccambiate dalla collega che sul proprio profilo condivide il post. Un gesto, quello della presentatrice Mediaset, apprezzato anche dagli utenti social, i quali addirittura suggeriscono un programma domenicale in coppia.