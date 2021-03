Sempre al centro del gossip, Ignazio Moser ha avuto una fidanzata con una storia davvero particolare. Tutto quello che sappiamo su è Tanja Dexters.

Figlio della leggenda del ciclismo Francesco Moser, Ignazio è stato spesso al centro di gossip e chiacchiere, fin dalla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, nell’edizione 2017. Il suo nome ovunque nei titoli di cronaca rosa, soprattutto per la nota storia d’amore con Cecilia Rodriguez, sorella di Belén. Ma Cecilia non è stata l’unica donna della sua vita: prima di lei, infatti, Ignazio ha avuto una relazione con la modella Tanja Dexters. Ecco chi era e com’è andata tra loro.

Ignazio Moser, chi è l’ex fidanzata arrestata nel 2018

Da cliclista a personaggio pubblico è un attimo, soprattutto se si passa per il Grande Fratello: nota macchina fabbrica talenti televisivi. Ed è proprio ciò che è successo ad Ignazio Moser, oggi conosciuto da tutti anche per la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez. Ma prima della sorella di Belén, il cuore di Ignazio lo aveva rubato Tanja Dexters, bellissima modella belga con una storia giudiziaria un po’ particolare…

Tanja è nata nel 1977 in Belgio e la sua carriera da modella e miss è decollata fin da subito: a 21 anni ha vinto Miss Belgio, poi ha partecipato nello stesso anno anche a Miss Universo e alla nostrana Miss Italia l’anno successivo, nel 1999. Ma a Tanja non bastava farsi conoscere solo per la sua bellezza mozzafiato e ha tentato la strada della musica, incidendo anche due singoli “The way I am” e “When I look in your eyes“, partecipando con quest’ultima anche all’Eurovision 2002. Ma nel 2018 Tanja è stata arrestata per narcotraffico: la polizia belga aveva infatti fermato la donna per un presunto coinvolgimento in un giro di traffico di droga assieme al suo ragazzo. Ma poche ore dopo l’arresto è stato stabilito che Tanja non c’entrava nulla e la polizia aveva commesso un errore, per fortuna.

La storia con Moser è iniziata e finita nel giro di qualche mese. I due si sono conosciuti poco prima che Ignazio partecipasse al Grande Fratello VIP nel 2017 e quando il ciclista è entrato nella Casa, già si dichiarava single, salvo poi fidanzarsi con Cecilia Rodriguez.