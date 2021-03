Che fine ha fatto la tata di Casa Vianello? Cosa fa oggi Giorgia Trasselli

By

La Tata, il personaggio interpretato da Giorgia Trasselli con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, è noto a tutti. E lei cosa fa oggi?.

‘La tata’, Giorgia Trasselli, a lungo ha rappresentato un personaggio molto amato del passato per via della sua recitazione in ‘Casa Vianello‘ al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Spesse volte, nel plot di ogni puntata, lei smascherava le malefatte di Raimondo strappando più di una risata ai telespettatori. Come tanti altri colleghi, l’attrice originaria di Roma e nata nel 1950 ha iniziato con la pubblicità, passando poi al teatro, dove è rimasta fino a quando non è deflagrata la pandemia nel 2020.

Cosa che ha imposto la chiusura di questi importanti luoghi di cultura e di aggregazione. Ma è indubbio come il personaggio con cui è più nota sia la Tata. Del resto ha ricoperto questo ruolo per ben 20 anni, e sempre con grande entusiasmo.

Dalla Trasselli apprendiamo un bel retroscena. “Raimondo era molto riservato, Sandra più incline alla chiacchiera. A volte mi accompagnavano a casa dopo le riprese, quando mi facevano i complimenti mi sentivo felice”.

La Tata, Giorgia Trasselli punta a tornare in televisione

Lei stessa ricorda con nostalgia Sandra e Raimondo in tutte le interviste concesse, descrivendoli con parole di elogio e di ammirazione. La Trasselli dice anche che la gente per strada la ferma dicendo di avere incontrato la tata.

Lei però vorrebbe cambiare pagina, per darsi di nuovo alla recitazione in tv, o anche agli spot pubblicitari. Del resto l’attrice può vantare un curriculum di tutto rispetto, avendo prestato il proprio volto per altre fiction molto seguite. Queste sono le più note: