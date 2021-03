Laura Chiatti sul pavimento dà consigli ai fan: “Fate in modo che…”

La bellissima attrice Laura Chiatti ha condiviso un momento con i suoi numerosi followers, direttamente dal pavimento di casa sua…

Laura Chiatti, bellissima e amatissima attrice italiana, ha un profilo Instagram molto seguito in cui spesso condivide momenti particolari della sua vita con tutti i suoi numerosi fan. Al momento sta lavorando ad una nuova fiction Mediaset di cui si sa veramente poco e le cui riprese sono iniziate il 25 marzo. “Più forti del destino“, questo il titolo della serie tv che finirà dovrebbe terminare le riprese intorno al 4 aprile, vanta un cast davvero stellare: oltre la Chiatti, infatti, ci sono anche Sergio Rubini, Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua. Ma oggi l’attrice ha parlato di tutt’altro sul suo profilo Instagram e i fan sono impazziti.

Laura Chiatti su Instagram, i fan impazziti

Sempre pronti ad accogliere consigli dai proprio beniamini, i followers Instagram non vedono l’ora di mettere like alla prossima foto del vip preferito, soprattutto se particolarmente sensuale, come quelle che spesso posta Laura Chiatti. L’attrice, bellissima con i caratteristici occhi azzuri e penetranti, aggiorna molto frequentemente il suo profilo social con scatti spesso anche provocanti e liberi.

Questa volta, in occasione di una promozione di Emilie Store, prontamente taggato in didascalia, la Chiatti si è mostrata casalinga: a piedi nudi sul tappeto, con un vestito nero di un tessuto che potrebbe essere velluto fresco. Poco trucco, sguardo in camera e tutti cadono ai suoi piedi. Ma l’attrice ha anche voluto aggiungere una descrizione molto profonda con un aforisma che riguarda i sogni.

