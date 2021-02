Laura Chiatti nuda davanti allo specchio: i suoi fan sono in delirio

L’ultima foto sul profilo Instagram dell’attrice Laura Chiatti, appare nuda in bagno: i suoi fan sono in delirio.

La bellissima attrice italaina Laura Chiatti è molto attiva sui social network e in particolare sul suo profilo Instagram. Tantissime sono le sue foto che la ritraggono insieme al marito Marco Bocci, a cui è molto legata e con cui condivide sui social momenti di quotidianità. Come quelli passati ad esempio con i figli Enea e Pablo.

Ma l’attrice di successo non nasconde nemmeno il suo lato sensuale e infatti in più occasioni ha sfoggiato in questi anni il suo lato più nascosto. Il suo ultimo post su Instagram in particolare sta mandando in delirio i fan della bella attrice nata a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

Che scatto per Laura Chiatti: nuda nella vasca fa il pieno di like

L’attrice e il marito e collega Marco Bocci condividono oltre che la passione per il cinema e per la famiglia anche le comuni origini: sono entrambi nati e hanno vissuto infatti in provincia di Perugia. Lei, nel suo ultimo scatto social, si è regalata un selfie appena uscita dalla vasca da bagno o dalla doccia. Tutto “nascosto” da uno specchio bagnato, l’attrice si è immortalata ancora bagnata e ha scritto una frase che ha ricevuto tanti commenti.

“La vita è uno specchio che riflette al pensatore ciò che infonde in essa col pensiero”, scrive a commento dello scatto in bagno infatti l’attrice umbra. Sono tantissime le reazioni alla foto pubblicata da Laura Chiatti: non sfuggono i commenti delle sue colleghe Clizia Incorvaia e Michela Quattrociocche, ma soprattutto non sfugge un cuore da parte del suo ex Francesco Arca.