Eros Ramazzotti, clamoroso ritorno di fiamma con la sua ex: cosa succede

La love story tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finita da tempo, ma le voci di un riavvicinamento si fanno sempre più insistenti: ecco le ultime novità.

A volte ritornano. Anche i vecchi amori. C’è chi è pronto a scommettere che stia accadendo a Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, protagonisti di piccantissime indiscrezioni in questi ultimi giorni. Facciamo al punto sul gossip “rosa”.

Per chi batte il cuore di Eros Ramazzotti

A dire il vero l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non è una novità. Da quando i due si sono lasciati a più riprese si è parlato di un riavvicinamento che però, almeno finora, non c’è mai stato. Ora però il gossip è tornato alla carica con nuove indiscrezioni riportate da Santo Pirrotta, nella sua rubrica del lunedì a Ogni Mattina.

Santo Pirrotta ha ricordato innanzitutto che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati ormai da un po’, ma non si sono mai persi di vista, grazie anche ai figli avuti insieme che fanno da collante. Ciò detto, anche di recente la Pellegrinelli ha prontamente negato le voci di un nuovo innamoramento: “Marica ha smentito tutto, però ti posso dire che i due nelle ultime settimane sono molto ma molto vicini. Si vedono spessissimo”. Tant’è.

Un indizio interessante in questo senso sta in una recente intervista rilasciata da Marica Pellegrinelli in cui quest’ultima ha parlato della fine dell’amore con Eros e ammesso di sentirsi un po’ sola. Che la confessione sia da interpretare come un rimpianto per la perduta dolce metà? Non resta che attendere qualche giorno per scoprirlo…

