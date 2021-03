Awed, il presunto flirt con Giulia Penna: cosa c’è di vero

Prima la storia con Ludovica Bizzaglia, poi il flirt (presunto) con Giulia De Lellis e ora quello con Giulia Penna: pare proprio che Awed abbia fatto strage di cuori.

Lo youtuber Awed, all’anagrafe Simone Paciello, sulla cresta dell’onda (virtuale) dal 2012, è uno dei personaggi più conosciuti tra i giovani del web. E a quanto pare riscuote ampio successo anche con l’universo femminile. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Giulia Penna sarebbe rimasta stregata dal suo fascino. Scopriamo qualcosa di più al riguardo.

Quelle indiscrezioni rosa su Awed e Giulia Penna

Lo youtuber napoletano classe 1996 in passato ha avuto una lunga relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole. I due si sono conosciuti sul set del film Natale al Sud e pian piano è sbocciato l’amore. Da qualche tempo però la love story si è interrotta, anche se a tutt’oggi non sono ben chiari i motivi della separazione.

Come accennato, secondo rumors sempre più insistenti Awed avrebbe mostrato interesse per la collega Giulia Penna, ma diciamo subito che la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati. I due si conoscono da molto tempo, Awed ha collaborato spesso con lei sul web e c’è (o c’è stato) indubbiamente un grande feeling. Per il momento, però, non ci sono solide e convincenti prove che l’intesa vada al di là della sfera lavorativa. Sempre per quanto riguarda la sua vita privata, in passato si era parlato anche di un presunto flirt con Giulia De Lellis, ma il gossip è stato smentito da quest’ultima.

