TvTalk, ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 27 marzo

Da non perdere l’appuntamento con TvTalk in onda oggi, sabato 27 marzo, a partire dalle 15 su RaiTre: ecco le anticipazioni

Un altro appuntamento imperdibile con il programma “Tv Talk”, in onda oggi sabato 27 marzo 2021 a partire dalle 15.00 su Rai3. Ci sarà come sempre il padrone di casa, Massimo Bernardini, con gli ospiti il giornalista del Tg3 Jari Pilati e Corrado Augias dove si parlerà della campagna vaccinale. Inoltre, si parlerà dell’ultimo caso in Lombardia con gli ospiti in studio. Inoltre, ci sarà la rubrica ReTVeet, con i momenti clou della settimana televisiva, mentre Pino Insegno rivelerà come funziona il suo “Voice Anatomy”, il programma televisivo dov’è protagonista la voce.

Leggi anche –> Pino Insegno: chi è l’attore e doppiatore, carriera e curiosità

TvTalk, tutte le anticipazioni di oggi 27 marzo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente sarà ospite Claudio Gioè, che invece parlerà della nuova fiction intitolata “Màkari”, con lui protagonista con il genere giallo dove ora gli investigatori non sono sono detective di professione, ma fanno parte di una schiera lavorativa diversa. In studio, infine, ci sarà la sessuologa Nada Loffredi che parlerà della selezione dei concorrenti che avviene nel programma “Matrimonio a Prima Vista”: poi con Luca Dondoni e Marta Cagnola si parla del ritorno di “Amici” in prima serata con tutti i risultati che ha collezionato alla prima serata. Non mancano, poi, le riflessioni insieme a Beatrice Dondi de L’Espresso e Nanni Delbecchi de Il Fatto Quotidiano. Appuntamento da non perdere oggi, sabato 27 marzo 2021, con il programma in onda su RaiTre a partire dalle 15.00.