Cosa sapere su Pino Insegno: chi è l’attore e doppiatore, carriera e curiosità, dagli esordi con la Premiata Ditta al successo.

Classe 1959, romano, ai primi anni Ottanta, Pino Insegno dà il via a una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, con altri 9 colleghi, che fondano con lui l’Allegra Brigata. Tra loro c’è Massimo Popolizio, ma ci sono anche alcuni dei componenti della futura Premiata Ditta, ovvero Roberto Ciufoli e Francesca Draghetti, oltre a Claudio Insegno, suo fratello.

A Ciufoli, Draghetti e Insegno, a metà anni Ottanta si unisce Tiziana Foschi e nasce la Premiata Ditta, uno dei gruppo comici più noti della televisione italiana, che arrivò anche nelle sale cinematografiche con il film del 1995 L’assassino è quello con le scarpe gialle. Il gruppo di fatto non ha mai dichiarato la propria scissione, anche se da metà anni Duemila le loro incursioni televisione terminano.

La lunga carriera di Pino Insegno: chi è l’attore e doppiatore

Pino Insegno ha però una grande carriera sia come attore che come doppiatore, con un tentativo di diventare dirigente di calcio, acquistando parte della S.S. Lazio Calcio Femminile e divenendone presidente. Presenta per due anni O’ Scià, il festival musicale di Lampedusa organizzato da Claudio Baglioni, quindi nel 2005 è il doppiatore di Stan Smith nella serie animata American Dad!. Diventa anche un affermato conduttore televisivo a partire dal programma Mercante in fiera su Italia 1, che ha condotto nel 2006.

Con Roberto Ciufoli, suo sodale anche nella Premiata Ditta, ha condotto il programma televisivo Vieni avanti cretino. Nel 2015, nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo, interviene doppiando Will Smith, ospite della trasmissione. Tra i programmi che ha condotto negli anni ci sono il game show Reazione a catena – L’intesa vincente, in onda su Raiuno, mentre ha partecipato ai Soliti ignoti – Identità nascoste, rivelando di avere 221 punti di sutura sul corpo. Decine e decine sono i suoi doppiaggi cinematografici. Papà di quattro figli, due sono nati dal matrimonio con l’ex moglie Roberta Lanfranchi, gli ultimi due dall’attuale moglie, l’attrice Alessia Navarro.