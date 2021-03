Che tempo farà a Pasqua 2021? Le anticipazioni meteo per il primo weekend di aprile.

Mana una settimana a Pasqua, domenica 4 aprile, e anche se è ancora presto per avere previsioni meteo precise, tuttavia è possibile anticipare qualche tendenza sul tempo che farà nei giorni festa.

Dopo un inizio di primavera piuttosto freddo, con pioggia, vento, neve a quote basse e temperature decisamente sotto la media, è tornata finalmente l’alta pressione portata dall’anticiclone. Sono giorni di tempo stabile e soleggiato, con temperature finalmente primaverili, anche se non manca qualche variabilità. Scopriamo se il bel tempo si manterrà fino a Pasqua. Nel frattempo, ricordatevi di spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora, che domenica 28 marzo torna l’ora legale.

Il tempo a Pasqua 2021: le anticipazioni meteo

Sarà una Pasqua chiusi in casa, giusto con la possibilità di una visita, una soltanto, a familiari o amici. Una Pasqua da zona rossa, come è stato lo scorso Natale. Dal 3 al 5 aprile, da Sabato Santo a Pasquetta, infatti, avremo poche possibilità di muoverci, se non per visite appunto, funzioni religiose e qualche passeggiata nei pressi di casa. È la Pasqua ai tempi della pandemia, non troppo diversa da quella dello scorso anno. Ma che tempo farà nei giorni di Pasqua e Pasquetta? Potremo stare all’aperto, anche sul balcone di casa, per respirare un po’ di aria buona di primavera e magari prendere il primo sole? Ecco cosa dicono le tendenze meteo.

Nei primi giorni della prossima settimana, il tempo sarà ancora stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’anticiclone sul Mediterraneo e sull’Italia. Sono previste condizioni meteo tardo primaverili, con temperature in deciso aumento. Verso la fine della settimana, tuttavia, il tempo potrebbe cambiare in modo radicale, con il ritorno del maltempo e anche del freddo.

Non è ancora possibile avere delle previsioni precise, ma le anticipazioni dei meteorologi segnalano tempo instabile proprio per il weekend di Pasqua. Non sarà troppo difficile restare in casa, vista la situazione.

Dalle osservazioni delle correnti, l’anticiclone delle Azzorre sembra spostarsi in direzione del Nord Europa, tra l’Islanda e la Groenlandia, invece che sul Mediterraneo, favorendo così la discesa sul Sud Europa di una irruzione di aria fredda di origine artica. Come segnala 3bmeteo. La corrente gelida investirà prima il Nord Europa, per poi raggiungere l’Europa centrale e infine il Mediterraneo occidentale. Questa condizione potrebbe creare un campo di bassa pressione nel Centro-Sud dell’Europa, che porterà maltempo e freddo invernali.

È ancora difficile dare l’esatta portata della perturbazione e il periodo preciso in cui potrebbe manifestarsi, ma sembra che piogge e nevicate arriveranno nel weekend di Pasqua. Almeno su parte d’Europa. Anche l’Italia potrebbe essere colpita da questa ondata di maltempo, con fenomeni e calo delle temperature. Non è ancora possibile, tuttavia, determinare con precisione quando e come si manifesteranno i nuovi fenomeni. La nostra Penisola potrebbe essere interessata anche solo marginalmente dal maltempo, che potrebbe restare confinato all’Europa sud-occidentale, toccando solo le nostre regioni di Nord-Ovest.

Per avere informazioni più precise bisogna aspettare l’evoluzione meteo dei prossimi giorni.

