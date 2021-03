Sara Gama fidanzata o single? La replica della capitana azzurra

La vita privata di Sara Gama, la calciatrice è fidanzata o single? La replica della capitana azzurra in un’intervista.

Bandiera della nazionale italiana femminile di calcio, nella quale milita addirittura dal 2006 e della quale è capitana, Sara Gama – di origini congolesi – è probabilmente la calciatrice azzurra più conosciuta tra quelle in attività. Difensore della Juventus, inserita nella Hall of fame del calcio italiano, la giocatrice ha sempre mantenuto una grandissima riservatezza rispetto alla sua vita privata.

Ancora oggi non sappiamo se sia fidanzata oppure sia single: in un’intervista di qualche tempo fa alla Gazzetta dello Sport, la calciatrice ci ha tenuto a precisare che vuole mantenere questa riservatezza. Sulla sua vita privata, infatti, afferma: “Ne sono molto gelosa: se si chiama privata ci sarà un motivo”.

Sara Gama e la sua vita privata: la calciatrice e le sue rivelazioni

La capitana azzurra non ha mai nascosto di trovare che in Italia su certi discorsi ci sia molta arretratezza, dal considerare il calcio femminile come dilettantistico ad arrivare a presupporre che le calciatrici siano tendenzialmente omosessuali. Un discorso che per lei è assurdo: “Nel mondo esiste una fetta di popolazione che è gay o lesbica. Numeri che statisticamente si rifettono pure in uno spogliatoio, non importa se maschile o femminile. Chi pensa il contrario non vuole vedere la realtà”.

Ancora più sconcertante è per lei il discorso sull’omosessualità, che è accettato molto di più in uno spogliatoio femminile che maschile: “Fa parte di una cultura maschilista, da cambiare”, ripete la capitana azzurra. Quindi su Paola Egonu, la pallavolista che ha baciato pubblicamente la sua fidanzata, Sara Gama – che ha un profilo Instagram molto seguito, ma dove non posta foto della sua vita privata – dà una risposta che chiarisce bene il confine tra pubblico e privato: “Lo scopro adesso. La Egonu so benissimo chi è. Ma il resto è gossip, non m’interessa”. Come darle torto?