Jannik Sinner, la vittoria contro Gaston: chi trova al secondo turno

Applausi a scena aperta per il giovane tennista italiana, Jannik Sinner, protagonista all’Atp Miami: grande successo per il 2001

Un’altra prestazione da incorniciare per il giovane tennista italiano, classe 2001, Jannik Sinner, protagonista indiscusso al Miami Open 2021. Una prova da applausi superando così all’esordio il francese Gaston (6-2, 6-2) e volando al turno successivo dove sfiderà il vincente tra Hanfmann e Khachanov. Grazie a questa vittoria lo stesso Sinner scalerà altre posizioni nel ranking arrivando così al numero 28 del mondo: un risultato a sorpresa nonostante le sue qualità siano sotto gli occhi di tutti ormai da tempo.

Jannik Sinner, ancora un successo: sfida ai sedicesimi

La gara contro Hugo Gaston è durata più di un’ora con il numero 31 al mondo che ha superato il numero 162 della classifica Atp. Subito ha iniziato alla grande con i due break, poi nel secondo set ha avuto qualche passaggio a vuoto: alla fine non ha mollato e ha messo a segno il break chiudendo 6-2. Ai sedicesimi di finale Sinner affronterà il vincente tra Hanfmann e Khachanov. Favorito è il tennista russo al momento 14esimo in classifica: in caso di successo se la vedrà per la terza volta in carriera contro il tennista italiano.